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NBC узнал о новых финансовых связях экс-главы штаба Трампа с Дерипаской
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NBC узнал о новых финансовых связях экс-главы штаба Трампа с Дерипаской
Политика, 03:34
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NBC узнал о новых финансовых связях экс-главы штаба Трампа с Дерипаской
Телеканал NBC News нашел ранее неизвестные финансовые связи бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа Пола Манафорта с олигархом Олегом Дерипаской. Общий объем сделок политика и бизнесмена теперь оценивается в $60 млн
Олег Дерипаска (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Связанная с экс-главой предвыборного штаба Дональда Трампа Полом Манафортом компания Yiakora Ventures Ltd. получала $26 млн в виде кредита от российского бизнесмена Олега Дерипаски (занимает 23-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России в рейтинге Forbes). Об этом пишет NBC News со ссылкой на данные раскрытия сделок на Гонконгской фондовой бирже.

Американский телеканал выяснил, что именно эта сумма была переведена от принадлежащей Дерипаске Oguster Management Ltd. (зарегистрирована на Британских Виргинских островах. — РБК) на счета Yiakora Ventures Ltd., которая, как следует из кипрских финансовых документов, «связана с многочисленными интересами Манафорта на острове (на Кипре. — РБК)».

​Проведенный NBC анализ документов также подтвердил кредит на сумму $7 млн от Oguster Management Ltd. другой связанной с Манафортом фирмой — LOAV Advisers Ltd., о котором писала The New York Times в середине июля. Этот кредит был необеспеченным, то есть заемщику выдали сумму без каких-либо поручителей или залогов.

Телеканал указывает, что заем на $7 млн не имел конкретной даты погашения, кредит на $26 млн, в свою очередь, был погашен по требованию. При этом не уточняется, была ли по факту выплачена какая-либо сумма.

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Опрошенные NBC юристы, специализирующиеся на отмывании денег, заявили, что эти кредиты не являются обычными и заслуживают дальнейшего расследования. По словам бывшего федерального прокурора Стефана Касселлы, если в сделке не указаны сроки погашения, если у одной из сторон нет намерения погасить заем, то это не кредит, а перевод средств. «Отмыватели денег часто маскируют платежи под кредиты», — пояснил он.

Материал дополняется.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Россия , США , Олег Дерипаска , Дональд Трамп , Пол Манафорт
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