Посольство США посоветовало избегать «минируемые» в Петербурге здания

Димписсия США призвала американцев избегать зданий в Петербурге, которые были эвакуированы из-за звонков о «минировании». В четверг, 14 сентября, в Петербурге эвакуировали более десяти торговых центров

Фото: Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Посольство и генеральное консульство США рекомендовали гражданам своей страны избегать бизнес- и торговых центров Санкт-Петербурга в четверг, 14 сентября, из-за продолжающихся анонимных звонках о «минировании». Об этом говорится в сообщении на официальном сайте дипломатических представительств.

В дипмиссии также напомнили, что в Москве из-за подобных звонков были эвакуированы школы. В посольстве посоветовали американцам, живущим в России, быть в курсе происходящих событий, сохранять высокий уровень бдительности и стараться повысить уровень персональной защищенности. «Следите за местными новостями и соблюдайте приказы об эвакуации», — подчеркивается в сообщении.

Анонимные звонки о «минировании» стали массово поступать в ТЦ, школы, аэропорты, университеты и другие объекты с 10 сентября по всей России. 13 сентября в Москве эвакуировали 5 вокзалов, 9 ТЦ, несколько отелей, в четверг, 14 сентября, звонки о минировании поступили в восемь московских школ и в десятки торговых центров Санкт-Петербурга, были эвакуированы десятки тысяч человек.

По словам источника РБК, близкого к ФСБ, в спецслужбе возбудили уголовное дело о звонках о «минировании». Позднее собеседник РБК сообщил, что ФСБ установила источник звонков, но он так и не был назван. По одной версии, за звонками стоят лица, причастные к ИГ (запрещена в России). Согласно второй, звонки о минировании поступали с территории Украины.

Однако советник главы МВД Украина Антон Геращенко опроверг РБК сообщения о причастности Украины к телефонному терроризму. Это «ложь от начала до конца», заявил он