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Левада-центр не сможет провести экзитпол на выборах президента
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Левада-центр не сможет провести экзитпол на выборах президента
Политика, 19:06
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Левада-центр не сможет провести экзитпол на выборах президента
Левада-центр, одна из крупнейших соцслужб России, не сможет провести экзитпол на выборах президента в 2018 году из-за статуса иноагента. Закон об НКО признает в опросах, проводимых иноагентами, влияние на общественное мнение
Фото: Владислав Шатило / РБК

Левада-центр не сможет провести опрос избирателей (экзитпол) на выборах президента в 2018 году из-за того, что социологическая служба внесена в список иноагентов. Об этом РБК заявила пресс-секретарь Левада Центра Карина Пипия.

Она пояснила, что во время выборов НКО-иностранному агенту нельзя проводить опросы, поскольку это воспринимается как влияние на общественное мнение. «Возможно «Левада-центр» замерит рейтинги кандидатов накануне «периода тишины» и даст результаты уже после президентских выборов», — добавила она.

Ранее директор центра Лев Гудков заявил «РИА Новости», что центр, по всей видимости, не будет проводить экзитпол "вообще". "Статус «иностранных агентов» запрещает нам это делать», — сказал он. По его словам, организациям, признанным иностранными агентами запрещено законом проводиться подобные исследования и участвовать в электоральных компаниях.

Гудков заявил, что надеется на исключение Левада-центра из числа иноагентов. Тем не менее он признал, что трудно верить в то, что организация будет автоматически исключена из этого реестра. «Поживем — увидим», — добавил он.

Министерство юстиции включило Левада-центр в реестр НКО иноагентов в начале сентября 2016 года. В ведомстве посчитали, что «договоры с иностранными маркетинговыми компаниями и университетами на исследования» являются иностранным финансированием центра. Помимо получения зарубежного финансирования для того, чтобы оказаться в списке иноагентов нужно заниматься политической деятельностью. Социологические исследования стали относиться к политической деятельности после внесения уточнения в закон об НКО в июне 2016 года.

Организация подавала жалобу в суд на решение Минюста, после чего центр был оштрафован на 300 тыс. руб. за отказ добровольно регистрироваться в качестве иноагента. Социологи обжаловали наложение штрафа в Верховном суде.

Левада-центр подавал жалобу Конституционный суд жалобу на положение закона, которое приравнивает относит социологические исследования к политической деятельности. Лев Гудков отмечал, что из-за этого закон носит «явно неправовой характер». Также социологи подавали жалобу в Европейский суд по правам человека.

Автор: Павел Казарновский.
Теги: Левада-центр , НКО-иноагенты , экзитполы
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