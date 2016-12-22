«Коммерсантъ» узнал о предложении Москве продать дипсобственность в США

Вашингтон предлагал Москве выставить на продажу заблокированные в США дипломатические объекты и таким образом разрешить спор вокруг них, пишет «Коммерсантъ». Россию это предложение не устроило

Здание, в котором размещалось российское генконсульство в Сан-Франциско (Фото: Stephen Lam / Reuters)

Вашингтон в качестве урегулирования вопроса с заблокированной российской дипломатической собственностью предлагал Москве выставить ее на продажу, сообщает в четверг газета «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники.

По информации газеты, к такому единственному варианту госсекретарь США Рекс Тиллерсон несколько раз призывал своего российского коллегу Сергея Лаврова за закрытыми дверями. Однако предложение Москву не устроило.

Как уточняет газета, из трех арестованных 2 сентября зданий два — в Сан-Франциско и Вашингтоне — находятся в собственности у России, еще одно — офис торгпредства в Нью-Йорке — Россия арендует. Помимо этого, России также принадлежат две дипломатические дачи в Нью-Йорке и Мэриленде, которые остаются заблокированными с декабря прошлого года.

Со ссылкой на американский портал о недвижимости Trulia.com издание пишет, что стоимость только одного здания, в котором размещалось российское генконсульство в Сан-Франциско, может доходить до $50 млн.

На этой неделе вопрос о заблокированной российской дипломатической собственности в США обсуждался в ходе двухдневных консультаций в Хельсинки на уровне заместителя главы МИД России Сергея Рябкова и замглавы Госдепа Томаса Шеннона. По их итогам Рябков заявил, что не увидел перспектив возврата дипсобтвенности. Дипломат констатировал, что Россия будет подавать в суд на США и подчеркнул, что подготовка подачи иска — вопрос не месяцев, а недель.