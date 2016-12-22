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NBC узнал об интересе следствия к сыну Флинна по «российскому делу»
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NBC узнал об интересе следствия к сыну Флинна по «российскому делу»
Политика, 00:47
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NBC узнал об интересе следствия к сыну Флинна по «российскому делу»
Федеральные следователи, занимающиеся расследованием предполагаемых связей Дональда Трампа с Россией, взялись за сына Майкла Флинна, бывшего советника президента США. Его проверяют на возможные связи с Москвой

Майкл Флинн-младший — сын экс-советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна — стал объектом федерального расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента США. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на четырех бывших и действующих правительственных чиновников.

По информации собеседников телеканала, расследование отчасти сосредоточено на работе Флинна-младшего в лоббистской компаний отца Flynn Intel Group. Когда именно он попал в поле зрения следователей, источники не уточняют.

Не исключено, что Флинна-младшего обяжут выступить перед сенатским комитетом, который также ведет расследование. Это может произойти уже этой осенью.

В отношении Флинна-старшего также ведется расследование в рамках «россйского дела» на предмет  его возможной причастности к получению от хакеров доступа к электронной переписке Хиллари Клинтон во время президентской кампании, сообщала в конце августа The Wall Street Journal.  

Флинн, занимавший пост советника по национальной безопасности при Дональде Трампе ушел в отставку со своего поста 14 февраля после появления сведений о состоявшейся встрече с послом России в США Сергеем Кисляком, на которой якобы осуждалась тема смягчения антироссийских санкций. Флинн умолчал об этой встрече. Когда о ней стало известно, советник сначала отрицал наличие темы санкций в разговоре, а затем признался, что не уверен, была она затронута, или нет.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: США , расследование , Майкл Флинн , вмешательство в выборы
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