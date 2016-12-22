Московская оппозиция определилась с первыми законами для Мосгордумы

Первые законопроекты, которые разработают оппозиционные советы депутатов Москвы, будут направлены против муниципального фильтра и на повышение депутатских полномочий. Об этом рассказали РБК лидеры столичной оппозиции

Дмитрий Гудков (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Против фильтра

Победившая на муниципальных выборах в Москве оппозиция определились с приоритетными законопроектами для внесения в Мосгордуму, выяснил РБК.

Поддержанные Дмитрием Гудковым кандидаты от «Яблока», ПАРНАСа и парламентской оппозиции составили большинство в муниципальных советах 17 московских районов. Теперь они собираются расширить полномочия этих органов и изменить муниципальный фильтр, рассказали РБК два источника в «Открытой России», которая также помогала в выдвижении этих кандидатов, и подтвердили руководители московского «Яблока», члены команды Гудкова и Ильи Яшина.

Всего в результате выборов «яблочникам» досталось 176 московских мандатов, самовыдвиженцам из команды Яшина — семь, ПАРНАСу — два. Штаб Гудкова поддерживал представителей всех партий, кроме «Единой России», и в результате в депутаты прошли 267 кандидатов, которым «гудковцы» помогали зарегистрироваться и за которых агитировали. «Открытая Россия» объявила, что муниципальными депутатами стали 67 выпускников ее «Московской школы кандидатов».

Муниципальный фильтр обязывает кандидатов в мэры соби​рать определенное количество подписей местных депутатов для выдвижения. В Москве для этого нужно получить поддержку 110 депутатов из трех четвертей районов Москвы (всего в столице 146 районов). Фильтр в Москве непр​​​еодолим для всех партий, кроме «Единой России», отмечал ранее председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов. Более того, даже объединившись, оппозиционные силы не смогут собрать нужное количество подписей, пояснял он.

Именно поэтому муниципальный фильтр в Москве нужно отменить или хотя бы снизить на 10%, сказал РБК исполнительный директор «Открытой России» Тимур Валеев. В этом случае Гудкову, который намерен в следующем году участвовать в выборах мэра выборы мэра и стать общим кандидатом от демократов, не придется «идти на поклон» к единороссам, добавил он.

И смягчение, и отмену муниципального фильтра «Яблоко» поддержит, заявил РБК глава столичного отделения партии Сергей Митрохин. «Не уверен, что эта инициатива проходная, но отмену и смягчение фильтра я буду поддерживать и лоббировать руками и ногами, это приоритет, фильтр — это зло», — заявил он.

Против муниципального фильтра готовы выступить депутаты, которые прошли в муниципальные советы вместе с одним из лидеров «Солидарности» Ильей Яшиным, заявил РБК член движения, близкий к политику. Яшин, избранный членом депутатского совета Красносельского района, согласился с этим, но назвал вопрос преодоления муниципального фильтра «не первостепенным».

Дмитрий Гудков, Илья Яшин и Геннадий Гудков

Источник, близкий к руководству штаба Гудкова, сообщил РБК, что законопроект о реформе муниципального фильтра или его отмене будет подготовлен и внесен в Мосгордуму минимум через полгода.

С юридической точки зрения, это вполне возможно: любой районный​ совет вправе внести в городскую думу закон, поддержанный более чем половиной членов этого совета, пояснила РБК глава комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова.

Однако Мосгордума не может отменить муниципальный фильтр в столице, потому что он введен федеральным законом, пояснил РБК член экспертного совета при ЦИК Аркадий Любарев. Московская дума может только уменьшить количество подписей, необходимых для прохождения фильтра, а для его отмены она должна будет внести соответствующий законопроект в Госдуму, добавил он.

Больше полномочий

Другая задача команды Гудкова, как заявил РБК глава его предвыборного штаба Максим Кац, — расширить полномочия муниципальных советов. «Например, если в районе стоит рекламный щит, то депутаты не могут ни определить его форму и содержание, ни получить деньги от его эксплуатации — это деньги отправляются московским властям, Сергею Собянину», — уточнил он. По словам Каца, перераспределение районных доходов для начала можно прописать в уставах муниципальных советов.

Следующей по важности задачей после отмены сбора подписей кандидатами в мэры будет увеличение полномочий муниципальных депутатов, согласился источник РБК в «Открытой России». «Вы сами писали о том, что депутаты ничего не решают, — пояснил он. — Мы будем с этим бороться, например, чтобы решать [проблемы] по программе реновации».

О необходимости расширить полномочия местных депутатов РБК сказал и лидер московского отделения «Яблока» Сергей Митрохин. «Пока у депутатов столько полномочий, сколько сейчас, они не могут даже запретить плитку [на московских улицах] каждый год перекладывать», — заявил он. У московских депутатов в принципе гораздо меньше полномочий, чем у муниципалов в других городах, напомнил он. Поэтому им нужно разрешить решать вопросы благоустройства, ЖКХ, организации спорта и досуга в районах, а также — вопросы о местных парках, полагает лидер столичного «Яблока».

Все против всех

Сразу после муниципальных выборов несколько оппозиционных сил в Москве заявили о необходимости создать объединение независимых депутатов. Однако видение общей платформы у лидеров оппозиции расходится.

11 сентября Гудков на своей странице объявил о создании Ассоциации муниципальных депутатов, которая будет «решать проблемы города, использовать статус депутата как трибуну, организовывать эффективное взаимодействие». Одновременно в Facebook появился пост Яшина, который предложил муниципалам объединиться в Конгресс независимых депутатов, чтобы «наладить обмен опытом, сформировать общую повестку и стратегию, наладить коммуникацию» и избрать в районных советах независимых председателей.

Команду московских депутатов от «Яблока» будет координировать Центр новой муниципальной политики, заявила председатель партии Эмилия Слабунова.

Объединение всех оппозиционных муниципальных депутатов вряд ли возможно, считает политолог Алексей Куртов. Российская оппозиция не может прийти к согласию вот уже около 20 лет, отметил он. «В последний раз оппозиционеры объединялись в предвыборном ролике 2003 года, в котором [Ирина] Хакамада, [Борис] Немцов и [Анатолий] Чубайс летят в самолете и обсуждают судьбы России», — напомнил Куртов. По его мнению, сейчас представители разных политических платформ переживают «эйфорию» от успешного прохождения московских выборов и считают себя победителями, поэтому не хотят идти друг с другом на уступки. «Возможно, ближе к весне, когда их депутаты столкнутся с реальными проблемами, они начнут сближаться, — предположил Куртов. — Но не сейчас».

Ни команды Гудкова и Яшина, ни «Яблоко» не намерены отказываться от собственных инициатив и объединяться с другими представителями оппозиции. Комментируя предложение команды Гудкова по объединению независимых муниципальных депутатов в ассоциацию, Яшин заявил, что «созданием [такой структуры] должны заниматься сами депутаты, а не кандидаты в мэры и уж тем более не какие-то политтехнологи с сомнительной репутацией». По его словам, он готов принять в свой Конгресс любого из выдвиженцев Гудкова, но объединяться с «гудковской» Ассоциацией не намерен.

Кац заявил РБК, что команда Гудкова готова принять в ассоциацию любого из муниципальных депутатов, в том числе и Яшина с его командой, но сама вступать в конгресс не будет. По словам Каца, «гудковцы» благодарны за поддержку «Открытой России», которая 12 сентября сообщила, что поддерживает идею о создании Ассоциации муниципальных депутатов. «Но у нас с ними никаких договоренностей нет, и объединяться с ними мы ни в каком смысле не планировали», — пояснил он.

В «Яблоке» идею объединения с независимыми депутатами, в том числе связанными с «Открытой Россией», прокомментировали еще более жестко. Источник РБК в партии заявил, что «Яблоко» предпочитает с этим движением «общих дел не иметь». «Они вызывают раздражение у власть придержащих и все, кто с ними взаимодействуют, ничего не имеют, кроме проблем», — пояснил он. По его словам, Гудков также не может поддержать инициативу объединения от лица муниципальных депутатов-«яблочников». «Депутаты — самостоятельные люди, и они сами будут решать, поддержать ли Гудкова», — заявил собеседник РБК.

Возможно, независимым депутатам и не нужно объединяться в «жесткую вертикальную структуру», предположила в разговоре с РБК депутат от «Яблока» в Гагаринском районе Елена Русакова. По ее мнению, обычно такие структуры являются неэффективными. «Когда создается структура, в ней возникают номинальные лидеры, и это уже является поводом для разъединения. Кто-то, например, соглашается работать с условным Яшиным, а кто-то нет», — отметила она. По словам Русаковой, независимым депутатам вместо этого следует принять общую декларацию и программу действий.