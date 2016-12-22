Украинские СМИ анонсировали встречу Трампа и Порошенко

Петр Порошенко встретится с Дональдом Трампом на следующей неделе, сообщают телеканал «112 Украина» и «Европейская правда». По информации их источников, официально о визите Порошенко в США объявят «в ближайшее время»

Петр Порошенко (Фото: Mykhailo Markiv / Reuters)

Встреча президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа состоится на следующей неделе в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал «112 Украина», который утверждает, что получил подтверждение этой информации.

По данным телеканала, администрация украинского президента в ближайшее время объявит о предстоящей встрече официально.

Ранее в среду, 14 июня, о том, что Киев и Вашингтон достигли договоренностей о переговорах Трампа и Порошенко, сообщила «Европейская правда» (издание «Украинской правды») со ссылкой на несколько дипломатических источников.

«Речь идет о полноценном государственном визите Порошенко в Вашингтон, который будет включать все встречи с ключевыми лицами, в том числе с президентом Трампом», — рассказал один из собеседников издания. Другой собеседник также отметил, что официально о визите украинского лидера в США объявят в ближайшее время.

Ожидается, что визит Порошенко в Вашингтон начнется 19 июня, уточняют собеседники «Европейской правды».