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Суд на Украине отказался отменять указ Порошенко о блокировке «ВКонтакте»
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Суд на Украине отказался отменять указ Порошенко о блокировке «ВКонтакте»
Политика, 16:36
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Суд на Украине отказался отменять указ Порошенко о блокировке «ВКонтакте»
Иск с требованием признать неправомерной блокировку российских соцсетей подал киевский студент Никита Евстифеев. Также он потребовал снять запрет с российского портала Mail.ru
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Высший административный суд Украины постановил отказать в иске студента Никиты Евстифеева к президенту страны Петру Порошенко о признании неправомерным запрета доступа к российским соцсетям и страницам портала Mail.ru на Украине. Как передает «Интерфакс-Украина», такое решение суд принял «достаточно оперативно». Суд огласил только резолютивную часть вердикта.

Истец может обжаловать отказ в Верховном суде страны, отмечает агентство. «Украинская правда» сообщает, что Евстифеев решит, подавать ли апелляцию, когда получит полный текст решения суда.

Претензии студента Киево-Могилянской академии ​Евстифеева касались ряда положений решения СНБО «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», которое вступило в силу после подписания президентом Порошенко соответствующего указа 15 мая. Этот указ предусматривал введение санкций против 468 юридических и 1228 физических лиц (более половины из них уже попадали в предыдущие санкционные списки). Кроме этого, документ содержал положения об ограничении доступа на Украине к соцсетям «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также к сервисам Mail.ru.

Иск студента касался подпунктов 11 пунктов 422, 423, 424 и 425 перечня попавших под санкции юридических лиц — во всех этих подпунктах содержится «запрет интернет-провайдерам предоставления услуг доступа пользователям сети интернет к ресурсам сервисов Mail.ru и социально ориентированным ресурсам «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Соцопрос, проведенный украинским центром исследований «София», показал, что 61,2% украинцев не разделают решения Порошенко и СНБО об ограничении доступа к российским сайтам. Однозначно поддержали такие меры только 11,8% респондентов.

После указа Порошенко «Яндекс» заявил о том, что закроет офисы компании на Украине. В компании пояснили, что после вступления ограничений в силу «Яндекс» не может вести деятельность в стране. Компания Mail.ru заявила, что готова принять сотрудников украинского подразделения в российские офисы.

Автор: Андрей Гатинский
Теги: суд , Украина , «ВКонтакте» , блокировка сайтов
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