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Ройзману не хватит подписей депутатов для выдвижения в губернаторы
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Ройзману не хватит подписей депутатов для выдвижения в губернаторы
Политика, 20:37
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Ройзману не хватит подписей депутатов для выдвижения в губернаторы
Главы муниципалитетов Свердловской области попросили местных депутатов отдать свои голоса за уже зарегистрированных кандидатов на губернаторских выборах. Это сделано, чтобы не дать Евгению Ройзману пройти муниципальный фильтр

Подписей больше нет

В Свердловской области 13 и 14 июня прошли экстренные встречи местных депутатов с главами муниципалитетов. На собраниях депутатов попросили поставить подписи за одного из шести уже зарегистрированных кандидатов в губернаторы региона, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Это было сделано, чтобы лишить Ройзмана — который должен объявить о своем выдвижении уже в субботу — возможности принять участие в губернаторских выборах, подчеркнули собеседники РБК.

Планируется, что к вечеру 14 июня в области останется всего около 90 свободных подписей муниципальных депутатов, в то время как для регистрации екатеринбургскому мэру нужно собрать от 126 до 132 голосов депутатов.

Главы городских дум в Первоуральске, Березово, Алапаево и в Нижнем Тагиле, которые, по словам источников РБК, на днях обсуждали с местными депутатами губернаторские выборы, информацию о встречах с депутатами комментировать РБК отказались. Встречи с депутатами прошли в большей части (всего их 94) муниципалитетов области, рассказали собеседники РБК.

На встречах 13 и 14 июня еще не проголосовавшим ​депутатам предлагалось «разбросать подписи» по шести кандидатурам — за нынешнего временно исполняющего обязанности главы области Евгения Куйвашева (выдвинутого «Единой Россией»), за депутата екатеринбургской гордумы Константина Киселева («Зеленые»), за члена заксобрания области Дмитрия Ионина («Справедливая Россия»), за представителя ЛДПР Игоря Торощина, за банкира Алексея Парфенова (КПРФ) или за председателя местного отделения «Партии пенсионеров за справедливость» Дмитрия Сергина. Все они уже собрали необходимое количество подписей и были зарегистрированы как кандидаты в губернаторы, подчеркнули собеседники РБК.

Двое из пяти опрошенных РБК депутатов подтвердили информацию о том, что с ними обсуждалось голосование за кандидатов в губернаторы. Так, по словам депутата Екатеринбургской городской думы от «Гражданской платформы» Дмитрия Головина, встречи мундепов проводились, однако его на них не звали, потому что он «четко заявил» о том, что отдаст свой голос за Ройзмана. Другой собеседник РБК, депутат от фракции КПРФ Алапаевской городской Думы Константин Середкин, рассказал, что 14 июня все партийные депутаты были приглашены к нотариусу для того, чтобы подписать и заверить «документ в поддержку выдвижения кандидата в губернаторы от своей партии». Середкин не смог уточнить, подписывали ли подобные документы беспартийные муниципальные депутаты.

Распределение свободных подписей между губернатором и кандидатами-«спойлерами» — отработанная схема, подтвердил в разговоре с РБК политолог Ростислав Туровский. «У Ройзмана низкая популярность среди мундепов, но власть, видимо, хочет избежать малейших рисков, — пояснил он. — Так что, если даже сейчас Кремль решит переиграть и пустить его [Ройзмана] на выборы, сделать это будет проблемно». По словам Туровского, в этом случае Куйвашев сможет «просто поставить власть перед фактом: подписей нет».

Власти не поддерживают Ройзмана

Сам Ройзман в разговоре с РБК заявил, что уверен в поддержке 80 муниципальных депутатов (всего их в регионе 1631, а муниципальный фильтр в регионе составляет 7,9%). «Недавно мне позвонили и еще десять подписей предложили», — рассказал он.

Ранее политик говорил РБК, что его официальное выдвижение от «Яблока» произойдет вскоре после 10 июня. Но незадолго до этой даты газета «Коммерсантъ» сообщила, что выдвижение откладывается из-за того, что члены партии не могут собрать кворум. После этого екатеринбургское отделение «Яблока» заявило, что вопрос о поддержке Ройзмана на выборах решит на конференции 17 июня. Сам политик подтвердил РБК, что выдвижение произойдет именно в этот день. «Но получится так: [основатель партии Григорий] Явлинский приедет, «Яблоко» меня поддержит, а свободных голосов уже нет», — добавил он.

В конце мая источники РБК рассказали, что власти решили не помогать екатеринбургскому мэру со сбором подписей для выдвижения на пост губернатора. По словам собеседников РБК, федеральный центр и руководство региона опасаются, что его участие в выборах может привести ко второму туру.

Исход второго тура выборов будет непредсказуемым, так как у мэра Екатеринбурга есть шансы выиграть у нынешнего главы региона Куйвашева. «У Ройзмана сильные позиции в Екатеринбурге, хотя нельзя назвать его лучшим и популярнейшим мэром России. Но в городе его популярность явно выше, чем у Куйвашева», — отметил в разговоре с РБК глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. В то же время, в последнем рейтинге губернаторов от «Петербургской политики» глава Свердловской области получил всего «2+» из пяти баллов из-за «дефицита харизмы и низкой популярности».

Тем не менее Куйвашев идет на выборы, потому что «его уже назначили врио и он не против», пояснил РБК Михаил Виноградов. «Но комфортный сценарий при конкуренции не гарантирован — поэтому он ведет себя в этом вопросе скорее как чиновник, а не политик, исключая конкуренцию на выборах», — рассказал политолог.

О своем выдвижении на пост губернатора мэр Екатеринбурга заявил 17 апреля. В тот же день Куйвашев встретился с Путиным и получил разрешение выйти в досрочную отставку, чтобы участвовать в выборах главы региона в сентябре. После этого, в конце апреля, произошла встреча Ройзмана с полпредом в Уральском федеральном округе Игорем Холманских, который предложил екатеринбургскому мэру не участвовать в выборах.

Тогда Znak.com сообщал о том, что в полпредстве рассматривался вариант с досрочным прекращением мандата депутата Сергея Чепикова, место которого в сентябре мог бы занять Ройзман. Мэр Екатеринбурга в разговоре с РБК подтвердил, что «такой разговор был», однако, по его словам, он «без разговоров» отклонил такой вариант. «Для меня пойти в Госдуму было бы шагом назад. Я доработаю свой срок [он заканчивается осенью 2018 года] как мэр и уйду в никуда, там посмотрим», — рассказал Ройзман РБК.
 

Авторы: Евгения Кузнецова, Мария Истомина, Костина Екатерина
Теги: Свердловская область , Евгений Ройзман , Евгений Куйвашев
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