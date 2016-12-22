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«Ведомости» узнали о схеме возврата затрат на реновацию в Москве
Реновация Москвы, 08:37
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«Ведомости» узнали о схеме возврата затрат на реновацию в Москве
Чтобы окупить затраты на реновацию в Москве, столичные власти намерены построить и продать на открытом рынке около 15 млн кв. м жилья, пишут «Ведомости». Этот объем почти равен тому, который предполагается ввести в строй для переселения жильцов сносимых домов
Фото: Сергей ​Ведяшкин / АГН «Москва»

Московские власти продадут часть построенного по программе реновации жилья и таким образом окупят затраты на этот проект, рассказал газете «Ведомости» источник в мэрии столицы.

По его словам, для переселения жителей городу нужно построить 17–18 млн кв. м жилья, однако чтобы окупить проект, Москве нужно построить и продать на рынке еще около 15 млн кв. м.

По словам собеседника издания, себестоимость строительства 1 кв. м жилья составит от 70 до 80 тыс. руб., а продать его можно будет за 140 тыс. руб. Источник газеты посчитал, что таким образом за 15 лет Москва сможет вернуть почти все инвестиции на проект реновации.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов рассказал газете об опыте предыдущей программы реновации: она оказалась выгодной, когда город получал 30% построенных квартир, а инвесторы — 70%. В новом проекте предлагается пропорция 50 на 50, при этом город сам будет выполнять все работы, поэтому земля и согласовательные процедуры не создадут дополнительных расходов, уточнил он. Брызгалов считает, что продажа квартир по программе реновации не окажет радикального влияния на рынок жилья. «Максимум — локальное затоваривание в районе, если там одновременно коммерческий проект и строительство под переселение», — сказал. он.

В то же время гендиректор «Метриум групп» Мария Литинецкая считает, что предложение квартир по программе мэрии потянет вниз цены в массовом сегменте, снизит продажи девелоперов, им придется укрупняться или останавливать развитие новых площадок.

Список из 4,5 тыс. домов, в которых собственники квартир и наниматели по социальному найму могут проголосовать за вхождение в программу реновации, мэрия опубликовала 2 мая 2017 года. Голосование продлится до 15 июня. В тех домах, которые не попали в предварительный перечень, мэрия предложила провести общее собрание собственников и отправить его протокол в управу. Жители могут как выразить желание войти в программу реновации, так и подтвердить свое нежелание участвовать в ней.

9 июня был опубликован список почти из 300 домов, собственники которых уже провели собрание и выразили желание войти в программу. Еще семь домов высказались на собраниях против сноса. При этом жители двух домов, попавших в первый список, заявили РБК, что не голосовали за реновацию.

Снесут ли ваш дом: вопросы и ответы по программе реновации Москвы
Общество

Собеседник в правительстве Москвы 13 июня рассказал, что жители многоквартирных домов, не попавших в предварительный список о включении в программу реновации, смогут до 15 июля провести собрание собственников по вхождению в программу. Ранее власти утверждали, что собрание нужно провести до 15 июня, а протокол отправить в управу до 25 июня. «Собственники домов, которые хотят, чтобы их включили в программу реновации, смогут провести собрание до 15 июля», — сказали тогда в столичном правительстве.

По данным опубликованного 13 июня опроса ВЦИОМ, против программы реновации выступают 15% москвичей, а поддержали ее около 67% жителей столицы. По данным социологов, подавляющее большинство москвичей, живущих в домах, которые планируют снести, а именно 80% опрошенных, заявили, что поддерживают программу реновации. Около 71% респондентов выразили надежду, что условия их жизни в результате ее реализации улучшатся.
 

Автор: Владислав Гордеев
Теги: бюджет , мэрия Москвы , реновация
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