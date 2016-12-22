«Ведомости» узнали о схеме возврата затрат на реновацию в Москве

Чтобы окупить затраты на реновацию в Москве, столичные власти намерены построить и продать на открытом рынке около 15 млн кв. м жилья, пишут «Ведомости». Этот объем почти равен тому, который предполагается ввести в строй для переселения жильцов сносимых домов

Фото: Сергей ​Ведяшкин / АГН «Москва»

Московские власти продадут часть построенного по программе реновации жилья и таким образом окупят затраты на этот проект, рассказал газете «Ведомости» источник в мэрии столицы.

По его словам, для переселения жителей городу нужно построить 17–18 млн кв. м жилья, однако чтобы окупить проект, Москве нужно построить и продать на рынке еще около 15 млн кв. м.

По словам собеседника издания, себестоимость строительства 1 кв. м жилья составит от 70 до 80 тыс. руб., а продать его можно будет за 140 тыс. руб. Источник газеты посчитал, что таким образом за 15 лет Москва сможет вернуть почти все инвестиции на проект реновации.

Директор по стратегическому развитию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов рассказал газете об опыте предыдущей программы реновации: она оказалась выгодной, когда город получал 30% построенных квартир, а инвесторы — 70%. В новом проекте предлагается пропорция 50 на 50, при этом город сам будет выполнять все работы, поэтому земля и согласовательные процедуры не создадут дополнительных расходов, уточнил он. Брызгалов считает, что продажа квартир по программе реновации не окажет радикального влияния на рынок жилья. «Максимум — локальное затоваривание в районе, если там одновременно коммерческий проект и строительство под переселение», — сказал. он.

В то же время гендиректор «Метриум групп» Мария Литинецкая считает, что предложение квартир по программе мэрии потянет вниз цены в массовом сегменте, снизит продажи девелоперов, им придется укрупняться или останавливать развитие новых площадок.

Список из 4,5 тыс. домов, в которых собственники квартир и наниматели по социальному найму могут проголосовать за вхождение в программу реновации, мэрия опубликовала 2 мая 2017 года. Голосование продлится до 15 июня. В тех домах, которые не попали в предварительный перечень, мэрия предложила провести общее собрание собственников и отправить его протокол в управу. Жители могут как выразить желание войти в программу реновации, так и подтвердить свое нежелание участвовать в ней.



9 июня был опубликован список почти из 300 домов, собственники которых уже провели собрание и выразили желание войти в программу. Еще семь домов высказались на собраниях против сноса. При этом жители двух домов, попавших в первый список, заявили РБК, что не голосовали за реновацию.

Собеседник в правительстве Москвы 13 июня рассказал, что жители многоквартирных домов, не попавших в предварительный список о включении в программу реновации, смогут до 15 июля провести собрание собственников по вхождению в программу. Ранее власти утверждали, что собрание нужно провести до 15 июня, а протокол отправить в управу до 25 июня. «Собственники домов, которые хотят, чтобы их включили в программу реновации, смогут провести собрание до 15 июля», — сказали тогда в столичном правительстве.

По данным опубликованного 13 июня опроса ВЦИОМ, против программы реновации выступают 15% москвичей, а поддержали ее около 67% жителей столицы. По данным социологов, подавляющее большинство москвичей, живущих в домах, которые планируют снести, а именно 80% опрошенных, заявили, что поддерживают программу реновации. Около 71% респондентов выразили надежду, что условия их жизни в результате ее реализации улучшатся.

