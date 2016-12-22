Путин назвал невозможным скорое наступление западной демократии в России

Владимир Путин считает, что в России невозможно скорое наступление таких же порядков как в США или Германии. При этом он призвал не демонизировать Россию, которая является демократическое страной

Владимир Путин (Фото: Антон Сергиенко / РБК)

В интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на американском телеканале Showtime, Путин заявил, что «невозможно представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или Германии», сообщает агентство «РИА Новости». Глава государства объяснил это тем, что общество должно развиваться постепенно.

При этом Путин напомнил, что в течение почти тысячи лет российское государство было монархией, потом к власти пришли коммунисты, во главе страны был Иосиф Сталин. По его словам, лишь в начале 90-х годов произошли события, которые положили начало новому, демократическому этапу развития России.

Президент также призвал не демонизировать Россию, которая является демократической и суверенной страной. «С этим связаны определенные проблемы, но в этом есть и большие преимущества», - подчеркнул Путин.

Глава государства заявил, что можно посчитать на руках страны, которые могут пользоваться своим суверенитетом. «Многие страны обременены так называемыми союзническими обязательствами. По сути, они сами по собственной инициативе ограничили собственный суверенитет», - сказал Путин.

Рассказывая о демократии в России, президент также подчеркнул, что государство «никак не контролирует сотни телевизионных компаний и радиокомпаний, потому что это невозможно».

Также Путин заявил, что главная проблема российской оппозиции заключается в том, что она не предлагает избирателям программы, которые являются более выигрышными с точки зрения граждан.

Фильм Оливера Стоуна о Путине состоит из четырех частей. В ночь на 13 июня на Showtime была показана первая серия, а в ночь на 14 июня в эфир вышла вторая.

Права на показ «Интервью с Путиным» в России приобрел «Первый канал». В эфире фильм будет показан в период с 19 по 22 июня в 21:30 мск. В русском варианте работа Стоуна будет называться «Путин».