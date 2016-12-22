Конфликт интересов: кто ищет «руку Москвы» в кармане Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп продолжает сталкиваться с обвинениями в получении финансирования от иностранных государств. Новая волна критики снова касается его предполагаемых отношений с Россией, но дело дошло уже до судебных исков по обвинению в конфликте интересов

Стойкий генпрокурор

Во вторник, 13 июня, генеральный прокурор США Джефф Сешнс выступил перед комитетом по разведке сената США, который занимается расследованием предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы. Сешнс собирался принять участие в слушаниях в комитете по ассигнованиям, однако после выступления экс-директора ФБР Джеймса Коми 8 июня перед разведывательным комитетом изменил свои планы и также решил выступить в нем.

Слушания с участием Коми проходили в два этапа — открытая часть и закрытая. В ходе открытого заседания Коми раскритиковал администрацию президента за свое увольнение и сказал, что президент Дональд Трамп не был фигурантом расследования действий России.

Вскоре канал CNN сообщил со ссылкой на участников закрытой части заседания, что Коми якобы объявил: ему известно о том, что Сешнс мог встречаться с послом России Сергеем Кисляком не два раза, как было известно, а три. Эти данные экс-разведчик якобы получил из перехваченного разговора двух русских агентов, хотя они и могут оказаться «преувеличением».

Через два дня «в свете сообщений, касающихся недавнего выступления господина Коми», Сеншс вызвался дать показания самостоятельно. Факт третьей встречи с Кисляком он яростно опроверг, назвав сообщения о своей причастности к попыткам России повлиять на выборы 2016 года «отвратительной и гнусной ложью». Генпрокурор вообще заявил, что не знает о каких-либо контактах людей из предвыборной команды Трампа с Москвой.

В отличие от Коми, который детально протоколировал свои встречи с президентом и позднее передал эти записи прессе, Сешнс отказывался раскрывать детали своих бесед с Трампом. По его словам, он не хочет нарушать так называемую привилегию исполнительной власти — право президента или высшего чиновника не раскрывать конфиденциальную информацию официального характера. Сенаторы-демократы назвали это «саботажем», хотя в разговоре с Reuters профессор Юридической школы Саванны Эндрю Райт отметил, что для чиновников это действительно обычная практика.

Легализация санкций

Для Трампа и его сторонников выступление Сешнса было триумфом, отмечает аналитик Newsweek Александр Назарян. «Консервативная пресса освещала итоги в том ключе, что речь генпрокурора похоронила наконец все домыслы о связях с русскими и о воспрепятствовании правосудию со стороны президента Трампа», — пишет он.

Однако на этой неделе сформировалась еще одна точка давления на президента, уже во внешнеполитической плоскости — вопрос об ужесточении санкций против России. Вечером в понедельник представители обеих фракций сената США договорились, что включат положение об мерах против российских компаний, бизнесменов и чиновников в готовящийся закон о санкциях в отношении Ирана.

Впоследствии был опубликован текст предполагаемых поправок. Он включает в себя кодификацию всех санкций против России, принятых Бараком Обамой с 6 марта 2014 года, и установление процедуры пересмотра санкций, которая может произойти лишь с одобрения Конгресса. Предполагаются даже такие меры, как регулярный анализ финансовых дел «российских олигархов» и мониторинг их отношений с «путинским режимом», чтобы изучить возможность введения новых санкций. Схожая процедура предусмотрена и для российских корпораций с госучастием.

Изначально документ был подготовлен в целях ужесточения иранских санкций сенатором-республиканцем Бобом Коркером, руководителем комитета по международным делам, но руководство демократической фракции заявило, что не примет документ без внесения туда положений о российских санкциях. На уровне комитетов республиканцы с этим согласились, обсуждение поправок на общей сессии сената состоится сегодня, в среду.

Попытки сенаторов усилить и кодифицировать санкции против России стали результатом глубокого недоверия к администрации Трампа, уверен политолог Роберт Легвольд, почетный профессор Колумбийского университета. «Тут играют роль два фактора. Первый — недовольство тем, что умеренные демократы и консервативные республиканцы называют российским вмешательством в саму политическую систему США. Второй — уверенность в том, что хотя бы часть администрации Трампа благосклонно настроена к Москве», — пояснил РБК Легвольд.

Еще в начале мая сенатор Коркер как умеренный республиканец утверждал, что подготовка общепарламентского законопроекта по российским санкциям должно быть отложено, чтобы дать администрации президента время наладить отношения с Москвой. Месяц спустя он изменил свое мнение и поддержал поправки к иранскому законопроекту, касающиеся России.

Однако не все в администрации Трампа так резко сменили курс. Во вторник, незадолго до выступления генпрокурора, госсекретарь США Рекс Тиллерсон также выступил на слушаниях в сенате, но в комитете по международным делам. «Наши отношения с Россией находятся в крайне низкой точке и продолжают ухудшаться», — подчеркнул госсекретарь. Поэтому, уверен Тиллерсон, расширение санкций может закрыть «многообещающие переговорные каналы» с Россией. «Например, по стабилизации конфликта в Сирии наше общение с Москвой развивается, хотя пока неясно, принесет ли это плоды», — подчеркнул Тиллерсон.

Вся эта ситуация не означает, что администрация Трампа «не может или не должна» продолжать искать точки соприкосновения с Москвой по чувствительным вопросам, соглашается Легвольд. «Однако углубление этих разногласий еще сильнее ослабит нынешнюю негибкую позицию по санкциям», — предупреждает эксперт.

Иск против Трампа

В понедельник, 12 июня, генеральные прокуроры округа Колумбия и штата Мэриленд Карл Расин и Брайан Фрош подали на Дональда Трампа в суд, обвинив его в получении платежей от иностранных государств через принадлежащие ему компании. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Основанием иска, по словам чиновников, стало нарушение Трампом антикоррупционной статьи конституции США, запрещающей госчиновникам принимать подарки или вознаграждения от иностранных правительств. Белый дом отрицает выдвинутые претензии. Свои аргументы истцы, представляющие Демократическую партию США, строят на том, что президент сохранил в собственности названные ими фирмы, передав их под управление трастового фонда, во главе которого стоят его взрослые сыновья, сообщает The Washington Post.

Если федеральный суд примет иск, то у Трампа потребуют предоставить копии налоговых деклараций. Ранее президент отказался обнародовать эти документы, за что демократы не раз критиковали его. Истцы намереваются, пранализировав декларации, составить более четкое представление о масштабах деятельности компаний Трампа за рубежом. Это первый иск от государственных чиновников США, связанных с конфликтом интересов американского лидера как политика и как бизнесмена, уточняет BBC.

Намомним, что вскоре после победы Трампа на президентских выборах его противники начали говорить о возможном импичменте, ссылаясь на то, что президент назначает родственников на ключевые позиции в администрации (зять президента Джаред Кушнер стал его старшим советником) и продолжает получать доходы от своего бизнеса в США и за их пределами, что противоречит Конституции США. Ранее журнал The Atlantic насчитал почти 40 случаев конфликта интересов за первые 100 дней президентства Трампа. Он владеет недвижимостью и поддерживает деловые связи в Америке и по всему миру, в том числе в Азербайджане, Саудовской Аравии, Индии, на Филиппинах, в Турции. Все это создает риск импичмента Трампа, писало тогда издание.

По словам председателя комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, спекуляции об импичменте Трампа возникают, поскольку он является внесистемным политиком, и любые попытки запустить эту процедуру будут носить исключительно политический характер, поделился сенатор в беседе с РБК.