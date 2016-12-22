Иран пообещал усилить «баллистическую программу» в ответ на давление США

Президент Ирана Хасан Роухани в ответ на принятие в США новой стратегии противодействия исламской республике заявил, что вопреки этому Тегеран будет расширять свою баллистическую программу и останется приверженным ядерной сделке

Фото: Mehdi Marizad / Reuters

Иран останется приверженным международному ядерному соглашению и намерен расширять свою баллистическую программу, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявил президент республики Хасан Роухани, передает Reuters.

​Лидер страны раскритиковал новую стратегию президента США Дональда Трампа по ирано-американским отношениям​, которую он утвердил ранее в пятницу, 13 октября. Роухани отметил, что ни одна страна не может отменить или изменить ядерное соглашение мирового уровня. По словам президента республики, Иран «даст достойный ответ», если в процессе ужесточения санкций будут затронуты национальные интересы Тегерана, и продолжит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Иранская нация никогда не будет склоняться перед любым иностранным давлением. Иран и [ядерная] сделка сейчас сильнее, чем когда-либо», — заявил Роухани, заверив, что решение Трампа об отмене ядерной сделки будет играть против США и изолирует их, поскольку другие стороны соглашения по-прежнему привержены ему.

Роухани подчеркнул, что любые действия, которые предпримет президент США, будут контрпродуктивными для многостороннего договора. «К сожалению, в США есть правительство, которое не хочет выполнять международные обязательства, а также серьезно подрывает принцип переговорного процесса на мировой арене», — заявил он.

Комментируя обвинения Трампа в поддержке Ираном терроризма, президент заявил, что его страна продолжит бороться с боевиками в регионе.

Новая стратегия США по отношениям с Ираном, о которой президент Дональд Трамп объявил в пятницу, 13 октября, предполагает введение новых санкций против Тегерана. Вашингтон планирует противодействовать угрозам со стороны Ирана в виде баллистических ракет и другого «ассиметричного оружия». США, следует из документа, будут перекрывать пути иранскому режиму к ядерному оружию. Также Трамп планирует предотвратить внешнее финансирование иранского правительства и усилить позиции «традиционных союзов и региональных партнерств» на Ближнем Востоке.

Также, по мнению Трампа, Тегеран не выполняет условия соглашения по ядерной программе, в частности относительно центрифуг для обогащения, а также препятствовал полноценным инспекциям своих ядерных объектов. США пригрозили Ирану отменить сделку по атому и выйти из международного соглашения.

Эту стратегию осудили в МИД России, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности​ Федерика Могерини. Обеспокоенность заявлениям Трампа выразили Германия, Великобритания и Франция.