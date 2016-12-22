Иран пообещал усилить «баллистическую программу» в ответ на давление США

Иран останется приверженным международному ядерному соглашению и намерен расширять свою баллистическую программу, несмотря на давление со стороны США. Об этом заявил президент республики Хасан Роухани, передает Reuters.
Лидер страны раскритиковал новую стратегию президента США Дональда Трампа по ирано-американским отношениям, которую он утвердил ранее в пятницу, 13 октября. Роухани отметил, что ни одна страна не может отменить или изменить ядерное соглашение мирового уровня. По словам президента республики, Иран «даст достойный ответ», если в процессе ужесточения санкций будут затронуты национальные интересы Тегерана, и продолжит сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).
«Иранская нация никогда не будет склоняться перед любым иностранным давлением. Иран и [ядерная] сделка сейчас сильнее, чем когда-либо», — заявил Роухани, заверив, что решение Трампа об отмене ядерной сделки будет играть против США и изолирует их, поскольку другие стороны соглашения по-прежнему привержены ему.
Роухани подчеркнул, что любые действия, которые предпримет президент США, будут контрпродуктивными для многостороннего договора. «К сожалению, в США есть правительство, которое не хочет выполнять международные обязательства, а также серьезно подрывает принцип переговорного процесса на мировой арене», — заявил он.
Комментируя обвинения Трампа в поддержке Ираном терроризма, президент заявил, что его страна продолжит бороться с боевиками в регионе.
Новая стратегия США по отношениям с Ираном, о которой президент Дональд Трамп объявил в пятницу, 13 октября, предполагает введение новых санкций против Тегерана. Вашингтон планирует противодействовать угрозам со стороны Ирана в виде баллистических ракет и другого «ассиметричного оружия». США, следует из документа, будут перекрывать пути иранскому режиму к ядерному оружию. Также Трамп планирует предотвратить внешнее финансирование иранского правительства и усилить позиции «традиционных союзов и региональных партнерств» на Ближнем Востоке.
Также, по мнению Трампа, Тегеран не выполняет условия соглашения по ядерной программе, в частности относительно центрифуг для обогащения, а также препятствовал полноценным инспекциям своих ядерных объектов. США пригрозили Ирану отменить сделку по атому и выйти из международного соглашения.
Эту стратегию осудили в МИД России, верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини. Обеспокоенность заявлениям Трампа выразили Германия, Великобритания и Франция.