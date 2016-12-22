Трамп обнародовал стратегию противодействия Ирану

Президент США объявил о новой стратегии действий в отношении Ирана, который контролируется «режимом фанатиков». Трамп не подтвердил, что исламская республика исполнила ядерную сделку, это создает возможность для выхода США из нее

Дональд Трамп (Фото: Mike Segar / Reuters)

Трамп обвиняет

Президент США Дональд Трамп объявил в пятницу, 13 октября, о новой всеобъемлющей стратегии Вашингтона в отношении Ирана. «Иран находится под контролем режима фанатиков», — начал свое выступление в Белом доме президент США. Этот режим распространяет смерть и хаос по миру, сказал он. В своей речи он вспомнил захват посольства США в Тегеране в 1979 году и поддержку Ираном террористов. Есть также данные о том, что Тегеран передает технологии КНДР, заявил Трамп.

В числе поддерживаемых Тегераном террористических группировок Трамп назвал «Аль-Каиду» и «Талибан» (обе террористические организации запрещены в России), а также «Хезболлу».

Иран также организует кибератаки против США и их союзников, заявил Трамп. «США не единственная цель кампании иранских властей, они подавляют собственных граждан», — вспомнил президент разгон массовых акций протеста в республике после президентских выборов 2009 года. Иран также поддерживает режим президента Сирии Башара Асада и враждебен Израилю, указал Трамп.

После такого вступления Трамп перешел к оценке Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) — соглашения, принятого Ираном, Германией, Францией, Великобританией, США, Россией и Китаем в 2015 году и вступившего в действие в январе 2016 года. Тегеран, согласно СВПД, обязался ограничить свою ядерную программу — избавиться от запасов среднеобогащенного урана, сократить запасы низкообогащенного на 98%, снизить число газовых центрифуг для обогащения радиоактивного сырья, а также соблюдать другие ограничения в области ядерной энергетики. Взамен на исполнение требований США Евросоюз и ООН обязались постепенно снимать международные финансово-экономические санкции, которые ударили по нефтяному и банковскому секторам экономики страны.

Трамп указал, что Иран не выполнил условия соглашения относительно центрифуг и не позволил провести полноценные инспекции своих ядерных объектов. Таким образом, поведение исламской республики не соответствует «духу сделки», пришел к выводу Трамп.

Иран не соблюдает сделку

Продолжая выступление, президент США заявил, что не может подтвердить конгрессу выполнение Ираном СВПД. ​Конгресс требует от президента США каждые 90 дней подтверждать выполнение республикой обязательств по СВПД. Трамп уже дважды отчитывался перед законодателями (в апреле и июле) и оба раза подтверждал соблюдение условий. Теперь у законодателей есть 60 дней, чтобы принять решение о выходе из сделки и возобновлении санкций против Тегерана.

Трамп также поручил администрации изучить возможность изменить условия соглашения. В случае если перезаключить сделку на новых условиях будет невозможно, то США из нее выйдут. Президент в связи с этим напомнил, что США могут в любое время выйти из сделки по его решению.

Фото: Raheb Homavandi / Reuters

А пока конгресс будет вести оценку соглашения, США продолжат вводить санкции против Ирана. Трамп уже поручил ввести санкции против Корпуса стражей исламской революции — элитного подразделения иранской армии. Президент США назвал подразделение личной террористической структурой тегеранского режима.

Трамп также пообещал ввести санкции против официального правительства Ирана, чтобы «пресечь финансирование терроризма».

​Американский лидер критиковал СВПД еще во время своей предвыборной кампании и грозил разорвать «худшую сделку, которая когда-либо обсуждалась». Ответственность за ее заключение Трамп возложил на «близорукую» администрацию его предшественника Барака Обамы. Он говорил, что в течение последних полутора десятилетий приоритетом внешней политики США была борьба с «с суннитскими экстремистами», пренебрегая при этом постоянным расширением террористических сетей в регионе, покровительствуемых шиитским Ираном.

Элементы новой стратегии

Основные элементы новой стратегии, которую объявил Трамп, были опубликованы в американских СМИ утром 13 октября. В публикациях говорилось, что ​Тегеран «воспользовался региональными конфликтами и нестабильностью, чтобы агрессивно расширить свое влияние в регионе». В новой стратегии Вашингтона содержится призыв к нейтрализации «дестабилизирующего влияния Ирана и сдерживанию его агрессии, особенно его поддержки терроризма и боевиков», цитирует документ Би-би-си.

Чтобы противостоять «подрывной деятельности», США намерены усердно работать над восстановлением «традиционных союзов и региональных партнерств» на Ближнем Востоке ради «более стабильного баланса сил в регионе».

Будут предприняты и усилия по предотвращению внешнего финансирования иранского правительства и «злонамеренных действий» Корпуса стражей исламской революции.

Вашингтон также намерен противодействовать угрозам США и их союзникам, исходящим от баллистических ракет и другого «асимметричного оружия» в Иране. «Самое главное — мы будем блокировать иранскому режиму все пути к ядерному оружию», — говорится в документе.

«Вред безопасности» ​

Европейские страны, Россия и Китай придерживаются единого мнения, что СВПД нужно сохранить, и предостерегают США от выхода из ее.

​Франция, Германия, Великобритания и весь Евросоюз «выступают однозначно» за сохранение сделки, об этом заявил 13 октября немецкому изданию RND министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль. По его словам, Европа обеспокоена возможным ухудшением ситуации на Ближнем Востоке — действия американцев, по его словам, тормозят дальнейшую реализацию сделки. Габриэль обратился к Вашингтону с предупреждением, что его действия могут подтолкнуть европейцев к сближению позиций с Россией и Китаем против США.

Россия считает, что потенциальный выход США из ядерной сделки с Ираном негативно скажется на ситуации с ядерными вооружениями во всем мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 13 октября. Он отметил, что такой шаг нанесет «однозначный вред предсказуемости, безопасности, стабильности и нераспространению [ядерного оружия ] во всем мире», может усугубить проблему «иранского ядерного досье» и привести к другим непредсказуемым последствиям. «Мы знаем ответную реакцию Тегерана, знаем о том, что он также покинет соглашение», — напомнил Песков.