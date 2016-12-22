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Москалькова сообщила об одной жалобе в Чечне на гонения за гомосексуализм
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Москалькова сообщила об одной жалобе в Чечне на гонения за гомосексуализм
Политика, 18:16
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Москалькова сообщила об одной жалобе в Чечне на гонения за гомосексуализм
Следственные органы проверяют обращение жителя Чечни, пожаловавшегося на преследования за сексуальную ориентацию, рассказала уполномоченная по правам человека. По словам Татьяны Москальковой, это единственная подобная жалоба
Татьяна Москалькова (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова сообщила, что к ней обратился житель Чечни, который столкнулся с преследованиями из-за своей сексуальной ориентации, предает «Интерфакс».

По словам Москальковой, к ней обратился один заявитель, после чего омбусмен направила просьбу начать проверку в следственные органы.

«Подтвердилось, что есть человек, есть заявитель. А когда будет закончено следствие, можно будет говорить о полном объеме информации», — рассказала Москалькова, отвечая на вопрос журналистов о том, удалось ли ей получить конкретные данные, которые подтверждают апрельскую публикацию «Новой газеты» о преследовании гомосексуалистов в Чечне.

Омбудсмен также рассказала, что к ней обратились представители ЛГБТ-сообщества, которые сообщили, что некоторые люди используют сообщения о преследовании геев в Чечне как повод получить возможность для выезда за рубеж.

«У меня такое обращение имеется, с данными. Я вынуждена его проверить, чтобы здесь все было объективно, по-честному», — сказала она.

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В апреле «Новая газета» опубликовала материал, в котором утверждалось, что в начале 2017 года Чечне прошли задержания более сотни местных мужчин, заподозренных в гомосексуальности. По данным газеты, многие из них подвергались преследованиям, а некоторые были убиты. Через несколько дней газета опубликовала материал о том, что гомосексуалистов в республике содержат в «секретных тюрьмах», где их пытают, а на свободу выпускают в лучшем случае за огромный выкуп.

Издание ссылалось на «беспрецедентно большое» число источников — местных ЛГБТ-активистов, сотрудников республиканского управления ФСБ, МВД, прокуратуры и администрации главы республики. Пресс-секретарь главы республики Альви Каримов заявил тогда РБК, что «впервые слышит об этом», а глава Чечни Рамзан Кадыров назвал эти сообщения ерундой, потому что, по его словам, в регионе «геев нет».

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В конце мая Москалькова сообщила, что к ней не поступило ни одного обращения от лиц с нетрадиционной сексуальной ориентацией из Чечни или от их родственников с просьбой взять их под государственную защиту.​ Межрегиональная правозащитная организация «Российская ЛГБТ-сеть» тогда же сообщала, что после публикации в «Новой газете» вывезла за пределы Чечни более 40 человек нетрадиционной сексуальной ориентации. Девять из них, по словам правозащитников, покинули Россию.

Москалькова также пообещала отправиться в Чечню, чтобы собрать необходимую информацию и выяснить, как обстоят дела с преследованиями геев в республике, а также проверить информацию о массовой внесудебной казни в Чечне, опубликованной «Новой газетой» в июле. 

В сентябре она посетила Чечню. Москалькова рассказала, что следственные органы республики возбудили 18 уголовных дел по фактам исчезновения людей, а еще два человека из списка живы.

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После этого в центре «Мемориал» заявили, что ради опровержения сообщений о пропаже людей в республике власти Чечни организовали для Москальковой встречи с братьями тех мужчин, которых правозащитники считают убитыми.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Чечня , жалоба , гомосексуализм , Татьяна Москалькова
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