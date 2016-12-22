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В Думе успели рассмотреть только четверть повестки из-за сокращенного дня
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В Думе успели рассмотреть только четверть повестки из-за сокращенного дня
Политика, 17:40
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В Думе успели рассмотреть только четверть повестки из-за сокращенного дня

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в пятницу, 13 октября, рассмотрели только четверть стоявших в повестке пленарного заседания законопроектов, закончив работу в 15 часов, передает корреспондент РБК. В повестке значились 122 законопроекта.

Такое число документов оказалось в повестке из-за того, что депутаты не успели 12 октября рассмотреть все законопроекты, и они автоматически перенеслись на следующий день, пояснил РБК собеседник в аппарате Думы.

Депутат от КПРФ Валерий Рашкин сказал РБК, что не понимает логику совета Думы, который ставит в повестку такое большое число проектов, хотя очевидно, что парламентарии не успеют их рассмотреть. «Это же все легко математически вычисляется, сколько потребуется времени [на рассмотрение]», — добавил депутат.

В сентябре спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил фракциям завершать пленарное заседание по пятницам в 15 часов, а не в 18 часов, как обычно, чтобы депутаты могли раньше улетать в регионы.

Депутаты согласились с этим предложением, но также сократили большие обеденные перерывы. Если ранее в дни пленарных заседаний по средам и пятницам обед длился с 14:00 до 16:00, то с недавнего времени депутаты не выходят на перерыв в пятницу. В среду перерыв сократился на час. В итоге общее рабочее время депутатов не уменьшилось.

Более 700 законопроектов, внесенных в Госдуму за все время ее работы, ожидают рассмотрения на данный момент, говорил Володин 12 октября. В начале сессии он заявлял, что Госдума может ликвидировать так называемые законодательные завалы, скопившиеся из законопроектов прошлых созывов, до конца осенней сессии.

Автор: Мария Макутина.
Теги: Госдума , Вячеслав Володин , Депутаты
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