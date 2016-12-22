Кремль счел угрозой миру выход США из ядерной сделки с Ираном

Возможный отказ США от соглашения с Ираном по его ядерной программе может привести к неконтролируемому распространению ядерного оружия, считают в Кремле

Дмитрий Песков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В Кремле считают, что потенциальный выход США из ядерной сделки с Ираном негативно скажется на ситуации с контролем над ядерными вооружениями в мире. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России, передает корреспондент РБК.

По словам Дмитрия Пескова, выход США из соглашения по иранской ядерной программе нанесет «однозначный вред предсказуемости, безопасности, стабильности и нераспространению [ядерного оружия ] во всем мире», может усугубить проблему «иранского ядерного досье» и привести к другим непредсказуемым негативным последствиям.

«Мы знаем ответную реакцию Тегерана, знаем о том, что он также покинет соглашение», — напомнил Песков.

Он также добавил, что Россия будет продолжать отстаивать позицию, сформулированную президентом Владимиром Путиным, которая заключается в том, чтобы препятствовать «расползанию» ядерного оружия в мире.

Соглашение по иранской ядерной программе было подписано летом 2015 года между Тегераном и шестью странами — США, Францией, Россией, Германией, Китаем и Великобританией. Согласно документу, который вступил в силу в октябре того же года, Иран обязался избавиться от запасов среднеобогащенного урана, сократить запасы низкообогащенного на 98%, снизить число газовых центрифуг для обогащения сырья, а также соблюдать другие ограничения в области ядерной энергетики. Взамен на исполнение требований США, Евросоюз и ООН обязались постепенно снимать экономические санкции с Ирана.

Ожидается, что в пятницу президент США Дональд Трамп выступит с речью, в которой раскроет детали новой стратегии США в отношении Ирана.

В заявлении, распространенном Белым домом в преддверии этого выступления, сказано, что новая стратегия США нацелена на «подавление дестабилизирующего влияния» и «сдерживание агрессии Ирана» на Ближнем Востоке, передавал Bloomberg.

Высокопоставленные источники агентства также сообщили, что Трамп намерен дезавуировать соглашение по ядерной программе Ирана, но объявлять о выходе из него пока не будет. «Как только Трамп подтвердит, что соглашение по ядерной сделке с Ираном все-таки отвечает интересам США, у конгресса будет 60 дней на то, чтобы разработать новый пакет санкций взамен тех, которые были смягчены в 2015 году», — отмечало агентство. Это будет означать, что «ядерная сделка» потеряет свой смысл.

В Иране резко негативно оценили такой подход Вашингтона. Председатель парламента Ирана Али Лариджани заявил, что, выступая с подобных позиций, «США сами хотят нарушить условия стабильности», и предупредил, что Иран будет соблюдать условия соглашения только до тех пор, пока его не будут нарушать другие участники, передавал «Интерфакс».