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Эрдоган заявил о переговорах с Россией по покупке ЗРК С-500
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Эрдоган заявил о переговорах с Россией по покупке ЗРК С-500
Политика, 08:37
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Эрдоган заявил о переговорах с Россией по покупке ЗРК С-500
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что обсуждал с Москвой возможную покупку новейших зенитно-ракетных комплексов С-500. Также он рассчитывает получить технологии для производства С-400
Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

В ходе общения с журналистами после возвращения из зарубежного турне Эрдогану был задан вопрос, о том, есть ли препятствия для приобретения Турцией технологий для собственного производства российских зенитно-ракетных комплексов С-400. Президент на это ответил, что никаких проблем по этим ЗРК нет, сообщает Haberturk..

«На первом этапе речи о совместном производстве не идет. Однако мы рассчитываем, что на втором этапе мы сумеем договориться», — сказал Эрдоган.

Турецкий президент также заявил, что Анкара не намерена ограничиваться лишь покупкой С-400. «Мы с Владимиром Путиным обсуждали и ЗРК С-500», — сказал Эрдоган.

С-500 — новейший зенитно-ракетный комплекс, который пока не поступил на вооружение российской армии. Его технические особенности до сих пор засекречены.

Соглашение о покупке Турцией С-400 было подписано после нескольких месяцев переговоров. По данным РБК, за каждый дивизион Анкара согласилась заплатить $500 млн. При этом в Кремле заявления Эрдогана о завершении сделки не комментировали.

Источники РБК указывали, что Турция настаивала на передаче ей технологий С-400 и совместном производстве отдельных частей комплекса. По словам источника РБК, близкого к Кремлю, Россия не готова пойти на передачу своих технологий. «Более того, такая тема не поднималась на межведомственных переговорах, а лишь в одностороннем порядке высказывалась до переговорного процесса Турцией. Россия сразу отказала, на этом вопрос закрылся», — сказал собеседник РБК.

Накануне постоянный представитель США при НАТО Кэй Бэйли заявила, что С-400 не совместим с системами, которые использует Североатлантический альянс. Сделку России с Турцией она назвала попыткой «выстроить стены» между членами НАТО.
Автор: Артем Филипенок.
Теги: Турция , С-400 , Реджеп Эрдоган
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