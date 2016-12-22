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СКР проведет проверку из-за севшего на мель в ХМАО теплохода

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Эрдоган заявил о переговорах с Россией по покупке ЗРК С-500

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Захарова ответила на обвинения в использовании покемонов против США

Минобороны предупредило об угрозе ПРО США для космической безопасности

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В США россиянку обвинили в похищении собственной дочери

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Минобороны предупредило о более тысячи противоракет США к 2022 году