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Минобороны отчиталось об освобождении от ИГ 92% территории Сирии
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Минобороны отчиталось об освобождении от ИГ 92% территории Сирии
Политика, 01:53
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Минобороны отчиталось об освобождении от ИГ 92% территории Сирии
За прошедшую неделю доля освобожденной от террористических группировок территории Сирии достигла 92%. Неделю назад этот показатель был равен 91,6%, сообщает газета «Красная Звезда».
Штурмовик Су-25 на авиабазе Хмеймим (Фото: Вадим Гришанкин / Управление пресс-службы и информации Минобороны России / ТАСС)

К пятнице, 13 октября 2017 года при поддержке российских ВКС в Сирии от боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство» освобождено 92% территории, при этом за неделю совершено 517 боевых вылетов и уничтожено более 1260 объектов террористов.

Об этом говорится в еженедельном графическом отчете (.pdf), опубликованном в газете «Красная Звезда».

Неделю назад газета сообщала, что от террористов освобождено 91,6% территории Сирии, а количество уничтоженных за предыдущую неделю объектов террористов составило 1380 при 500 боевых вылетах.

Ранее в среду, 11 октября, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков обвинил США в саботаже мирного процесса в Сирии. Он рассказал, что со 2 по 3 октября примерно 600 боевиков, находившихся в лагере беженцев «Рукбан» в подконтрольной США зоне Эт-Танф, организованно выехали на внедорожниках в западном направлении. После этого, отметил Конашенков, «по странному совпадению» одновременно с террористами в эту зону деэскалации ​въехали две автоколонны с медикаментами и продуктами для мирных жителей. В итоге, отметил Конашенков вся гуманитарная помощь, и прежде всего медикаменты, была выгружена и находится у приехавших из Эт-Танфа боевиков.

Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон на запрос РБК ответил, что Вооруженные силы США и силы коалиции атакуют террористов ИГ, где бы они ни находились. Она охарактеризовала обвинения словом "смешные". ​​«Не следует допускать пропагандистской кампании, которая бы омрачила непреклонную приверженность усилиям наших партнеров, нацеленных на то, чтобы террористы потерпели поражение», — говорилось в ответе представителя Пентагона.

По его словам, на прошлой неделе США провели десятки авиаударов против террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ), оказали поддержку иракским военным и обеспечили начало заключительной фазы освобождения Ракки от ИГ.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Минобороны , Сирия , территории
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