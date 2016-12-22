Минобороны отчиталось об освобождении от ИГ 92% территории Сирии

К пятнице, 13 октября 2017 года при поддержке российских ВКС в Сирии от боевиков запрещенной в России организации «Исламское государство» освобождено 92% территории, при этом за неделю совершено 517 боевых вылетов и уничтожено более 1260 объектов террористов.
Об этом говорится в еженедельном графическом отчете (.pdf), опубликованном в газете «Красная Звезда».
Неделю назад газета сообщала, что от террористов освобождено 91,6% территории Сирии, а количество уничтоженных за предыдущую неделю объектов террористов составило 1380 при 500 боевых вылетах.
Ранее в среду, 11 октября, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков обвинил США в саботаже мирного процесса в Сирии. Он рассказал, что со 2 по 3 октября примерно 600 боевиков, находившихся в лагере беженцев «Рукбан» в подконтрольной США зоне Эт-Танф, организованно выехали на внедорожниках в западном направлении. После этого, отметил Конашенков, «по странному совпадению» одновременно с террористами в эту зону деэскалации въехали две автоколонны с медикаментами и продуктами для мирных жителей. В итоге, отметил Конашенков вся гуманитарная помощь, и прежде всего медикаменты, была выгружена и находится у приехавших из Эт-Танфа боевиков.
Официальный представитель Пентагона Эрик Пахон на запрос РБК ответил, что Вооруженные силы США и силы коалиции атакуют террористов ИГ, где бы они ни находились. Она охарактеризовала обвинения словом "смешные". «Не следует допускать пропагандистской кампании, которая бы омрачила непреклонную приверженность усилиям наших партнеров, нацеленных на то, чтобы террористы потерпели поражение», — говорилось в ответе представителя Пентагона.
По его словам, на прошлой неделе США провели десятки авиаударов против террористов запрещенной в России организации «Исламское государство» (ИГ), оказали поддержку иракским военным и обеспечили начало заключительной фазы освобождения Ракки от ИГ.