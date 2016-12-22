На Украине вступил в силу закон языковых квотах на телевидении

Закон о языковых квотах на телевидении, по которому 75% контента в эфире должно быть на государственном языке, вступил в силу на Украине. Президент Петр Порошенко объявил о его подписании в июне 2017 года в День журналиста

Фото: Инна Соколова / ukrafoto.com

С 13 октября на Украине вступил в силу закон о языковых квотах на украинском телевидении, который обязал вещателей довести ​долю передач и фильмов на украинском языке на общенациональных каналах до 75%, а в эфирах региональных и местных телекомпаний — до 60%.

Закон был подписан президентом Петром Порошенко в июне 2017 года, 13 июня он был опубликован в издании Верховной рады «Голос Украины». В документе было указано, что он вступает в силу через четыре месяца после официальной публикации.

Телекомпании, вещающие на языках коренных народов Украины, должны не менее 75% эфира заполнять передачами на государственном языке и языке коренного народа, при этом доля украинского языка должна составлять не менее 30%. Фильмы и передачи, снятые до 1991 года переводить не нужно, однако они должны быть снабжены субтитрами на государственном языке. Передачи в эфире телевидения считаются выходящими на украинском языке, если на нем говорят ведущие, гости могут общаться на любом языке.

Кроме того, в законе прописано, в каких случаях в передачах (репортажах, интервью и т.д.) может использоваться не государственный язык.

За нарушение языковых квот телекомпании грозит штраф — 5% от общей суммы лицензионного сбора лицензии, выданной в соответствии с лицензией на вещание. Для вещателей установлен переходный период 12 месяцев. В это время программы и передачи, которые полностью или частично были созданы или профинансированы национальным производителем засчитываются как входящие в квоту по языку.

25 сентября 2017 года Порошенко подписал новый закон «Об образовании», который стал объектом критики в ряде европейских стран. 12 октября его раскритиковала Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ).