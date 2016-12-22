АP опубликовало запись кубинской «акустической атаки» на дипломатов США

Запись «акустической атаки» против дипломатов США на Кубе опубликовало агентство АP. Источник высокочастотных звуков по-прежнему неизвестен, однако слышавшие их дипломаты узнали их на записи

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Агентство Associated Press опубликовало аудиозапись «акустической атаки», предпринятой на Кубе против американских дипломатов.

На записи слышны высокочастотные звуки, которые, по мнению авторов публикации, напоминают звучание сверчков. Впрочем, звуки имеют разные оттенки и некоторые из них даже напоминают «царапанье ногтями по классной доске».

Подвергшиеся воздействию неизвестных звуков дипломаты подтвердили, что на записи слышны именно те звуки, которые они слышали на Кубе. Более внимательное рассмотрение записей показывает, что она состоит из более чем 20 различных частот, а сам звук генерируется импульсами различной длины, от двух секунд до нескольких минут.

Ранее Госдеп заявил о нескольких случаях «акустических атак» на американских дипломатов на Кубе, в результате которых сотрудники столкнулись с головокружением, проблемами со слухом и другими болезненными симптомами. Некоторые из них нуждались в медицинской помощи. По данным Госдепа, число пострадавших дипломатов от этих атак составило 22 человека.

Агентство АР отмечает, что источник подозрительных звуков неизвестен, записи были отправлены для анализа в США.

Наличие этих записей не очень помогло в распознавании причины поражения организма, отмечает агентство. Неясно, существует ли прямая связь между этими звуками и заболеваниями дипломатов. Эксперты по акустике и врачи заявили агентству, что не знают о звуках, способных нанести физический вред, если они проигрываются на нормальных уровнях громкости и с помощью стандартного оборудования.