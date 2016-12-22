«Лаборатория Касперского» ответила на обвинения властей США

«Лаборатория Касперского» назвала необоснованными обвинения Министерства внутренней безопасности США. Ранее ведомство обвинило компанию в том, что ее продукция может угрожать безопасности страны

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

«Лаборатория Касперского» заявила, что разочарована обвинениями властей США, которые заподозрили компанию в том, что ее продукция угрожает безопасности страны и может быть использована властями России для доступа к правительственным документам США.

Как говорится в заявлении компании, поступившем в РБК, «Лаборатория Касперского» не имеет политических связей ни с одним государством мира. «Лаборатория Касперского» никогда не помогала и не будет помогать правительству ни из одного государства мира в попытках кибершпонажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. Мы разочарованы, что частная компания может считаться виновной без доказательств, под давлением текущей геополитической ситуацией», — сказано в заявлении.

В нем также подчеркивается, что американским ведомством не было предоставлено никаких доказательств. «Все обвинения основываются на ложных утверждениях и некорректных выводах, включая претензии к законодательному регулированию России, которое якобы может влиять на компанию, и заявления по поводу политических рисков», — говорится в заявлении.

В нем также подчеркивается, что компания предоставит всю информацию министерству и продолжит с ним работу, ​поскольку уверена, что дальнейшее расследование подтвердит, что предъявленные обвинения необоснованны.

В среду Министерство внутренней безопасности США объявило, что продукция «Лаборатории Касперского» угрожает безопасности страны. По мнению ведомства, продукция российской IT-компании может быть использована российскими властями для доступа к правительственным документам США. В этой связи американское министерство отвело госучреждениям три месяца на то, чтобы полностью отказаться от использования антивирусов компании.