Госучреждениям США запретили пользоваться антивирусом Касперского

Власти США обязали все госучреждения страны в течение трех месяцев отказаться от продукции и услуг «Лаборатории Касперского». В Вашингтоне обеспокоены тем, что Россия может угрожать безопасности США через программы компании

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Министерство внутренней безопасности США заявило, что продукция «Лаборатории Касперского» представляет угрозу безопасности страны и может быть использована российскими властями для доступа к правительственным документам США.

В связи с этим ведомство обязало все госучреждения отказаться от использования антивирусов компании. Это следует из официального заявления американского ведомства.

В течение ближайших 30 дней все госучреждения должны отчитаться о наличии программ «Лаборатории Касперского», в течение 60 дней продумать переход на продукцию других компаний, а через три месяца после публикации этого заявления уже полностью отказаться от российских антивирусных продуктов.

«Принятие этих мер основано на рисках информационной безопасности, связанных с использованием продуктов Kaspersky в федеральных информационных системах. Антивирусные продукты и решения Kaspersky обеспечивают широкий доступ к файлам и документам на компьютерах, использующих программное обеспечение компании, которое могут быть использованы злоумышленниками для компрометации этих информационных систем», — говорится в сообщении.​

Власти подчеркнули, что обеспокоены связями между некоторыми представителями «Лаборатории Касперского» и российской разведкой и другими госорганами России, а также российским законодательством, которое разрешит спецслужбам запросить у «Касперского» и даже заставить компанию предоставить интересующую их информацию.

«Риск того, что российское правительство, действуя самостоятельно или в сотрудничестве с «Касперским», может воспользоваться доступом, который предоставляют продукты «Касперского», для того, чтобы скомпрометировать информацию и информационные технологии, напрямую касающихся национальной безопасности США», — следует из заявления.

Тем не менее, за российской IT-компанией оставили право опротестовать заявления американского ведомства о рисках, которые представляет ее программное обеспечение для систем США.

В настоящее время в США уже действуют ограничения на использование продуктов Касперского. Так, 12 июля Белый дом исключил компанию из списка поставщиков программного обеспечения, чья продукция одобрена для использования госструктурами США.

В конце июня комитет по вооруженным силам американского сената предложил законодательно запретить национальному Министерству обороны использовать программное обеспечение «Лаборатории Касперского». Авторов законопроекта беспокоило наличие связей между компанией и Кремлем. Об угрозе программ Касперского национальной безопасности США говорила также сенатор-демократ от Нью-Гемпшира Джин Шахин. В августе советник президента США по кибербезопасности Роб Джойс призвал всех американских пользователей отказаться от продуктов российской компании.

В недавнем интервью газете «Коммерсантъ» основатель «Лаборатории» Евгений Касперский говорил, что у его компании очень маленькие шансы на то, чтобы получить долю рынка госсектора и крупных предприятий в Северной Америке из-за того, что пользователи там консервативно относятся ко всем зарубежным IT-решениям. «Если ты не американец, забудь про поставки в госорганы, то есть у них импортозамещение — это не только лозунг, как у нас, там вся система изначально так выстроена», — говорил Касперский.

«Лаборатория» не раскрывает, сколько именно в настоящее время зарабатывает на госсекторе США, однако Reuters отмечает, что в 2016 году на Северную Америку приходилось до 24,3% от суммарных доходов компании (за год они составили $644 млн).