Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,15 57,60 EUR Нал. 69,45 68,72 USD Бирж. 57,87 +0,16 EUR Бирж. 68,84 -0,16 USD ЦБ. 57,67 +0,40 EUR ЦБ. 69,10 +0,55 EUR/USD 1,19 -0,01 ММВБ 2055,69 -0,15% РТС 1118,29 -0,53% Brent 54,91 +1,16% DJIA 22110,43 -0,04% Nasdaq 6442,33 -0,19% FTSE 7379,70 -0,28%
Депутаты отказались править закон о лжи в соцсетях
Лента новостей
В Москве завели дело из-за гибели подростка от удара током 18:45, Общество От 30 и младше: самые молодые высокопоставленные чиновники 18:40, Фотогалерея  Госдума отказалась «немедленно» смотреть «Матильду» 18:34, Общество Кадыров анонсировал возвращение двух российских детей из Ирака 18:31, Общество ФСО сообщила об эвакуации ГУМа в Москве 18:20, Общество Шторм на рынке: стоит ли инвестировать в страховщиков после удара «Ирмы» 18:10, Деньги В Москве после звонков о минировании эвакуировали около 30 тыс. человек 18:02, Общество Экс-губернатор Белых на суде вспомнил Юрия Деточкина 18:02, Общество В Мьянме опустели более 170 деревень народности рохинджа 17:41, Общество Партнер Nord Stream 2 допустил изменения в проекте из-за санкций США 17:36, Экономика Володин связал будущее России «только с именем Путина» 17:35, Политика «Победу» оштрафовали за продажу билетов на заполненный рейс 17:32, Бизнес «Уралхим» попросил запретить ввоз удобрений с Украины 17:29, Бизнес В Москве одобрили установку памятника Солженицыну в районе Таганки 17:27, Общество В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре ТЦ и два вокзала 17:26, Общество Родовая травма: как «нарисованный» капитал привел к закату частных банков 17:19, Мнение Авиадебошира приговорили к 6 месяцам колонии-поселения 17:18, Общество Путин принял в Сочи министра иностранных дел Ирана 17:12, Политика Лидер «Сорока сороков» ответил на обвинения Мединского 17:08, Общество Кремль переадресовал спецслужбам вопрос о массовом «минировании» зданий 17:00, Общество Ford Sollers увеличит число сотрудников более чем на 20% 16:51, Бизнес Игрока основного состава «Реала» дисквалифицировали на два матча 16:50, Спорт В Кремле назвали русофобским опубликовавший «игру слов» с Путиным журнал 16:43, Политика Проверьте ваше везение, предпринимательское чутьё и деловую хватку 16:35, РБК и Билайн Министр обороны Грузии назвал угрозой российские военные учения в Абхазии 16:33, Политика Кремль призвал различать дискуссию о «Матильде» и проявления экстремизма 16:32, Общество Дейл Доэрти — РБК: «Бизнес корпораций — это борьба умирающих гигантов» 16:29, Свое дело В ДНР заявили о подготовке СБУ провокаций против «Правого сектора» 16:28, Политика
Депутаты отказались править закон о лжи в соцсетях
Политика, 18:47
0
Депутаты отказались править закон о лжи в соцсетях
Депутаты-единороссы Андрей Альшевских и Сергей Боярский не будут перевносить законопроект о штрафах за публикацию ложного контента в социальных сетях, выяснил РБК. Ранее закон раскритиковали кремлевские юристы

Править отказались

Закон о защите информации, вводящий ответственность за отказ от удаления недостоверного или противоправного контента из социальных сетей, не будут изменен до принятия в первом чтении. Об этом РБК рассказал один из авторов законопроекта, депутат от фракции «Единой России» Андрей Альшевских и подтвердил первый замруководителя фракции Андрей Исаев.

«Мы не будем перевносить наш законопроект до его принятия в первом чтении. Все замечания, о которых говорилось ранее, по нашему мнению, могут быть внесены при доработке ко второму чтению», — сказал Альшевских. Он напомнил, что несмотря на высказанные замечания, концепция закона была поддержана и профильными комитетами Госдумы, и правительством.

Соавтор закона Сергей Боярский на момент сдачи материала не был доступен для комментариев РБК.

Авторы закона действительно «не будут перевносить» свой законопроект, подтвердил РБК Исаев. «Они настаивают на том, чтобы его концепция была одобрена в первом чтении, а все изменения будут внесены ко второму», — заявил единоросс.

У авторов законопроекта есть срок до 30 сентября перевнести текст законопроекта, не отзывая его, сказал РБК глава комитета по информационной политике Леонид Левин («Справедливая Россия»). «Мы подождем. Если они этим правом не воспользуются, то будем работать с тем текстом законопроекта, что есть, обсуждать его с представителями медиа-индустрии, представителями соцсетей, экспертами», — сказал он.

Сроки рассмотрения закона в первом чтении собеседники РБК не уточнили. По словам Альшевских, «в ближайшие дни этого не будет». Он не исключил рассмотрения инициативы в первом чтении до конца текущей сессии.

Миллионы за репост

Законопроект вносит изменения в закон о защите информации и требует от социальных сетей создавать управляющие органы — так называемых операторов — для борьбы с недостоверной информацией.

По замыслу Боярского и Альшевских, оператор социальной сети — «это организатор распространения информации», который позволяет обмениваться электронными сообщениями и у которого более 2 млн пользователей на территории России.

Под такое определение подпадают и мессенджеры, например, WhatsApp, Viber и Telegram, хотя авторы законопроекта утверждают, что он касается только социальных сетей. Определить «операторов» в случае принятия законопроекта должны будут как российские, так и зарубежные соцсети, подчеркивается в пояснительной записке (.doc) к законопроекту.

Именно операторы должны будут ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя социальной сети распространяемую в ней «информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию», подчеркивали авторы закона. «Ограничивать доступ или удалять» по заявлению любого пользователя любой противоправный контент или «недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица» информацию операторы должны будут в течение суток.

Если «ложный» контент не будет удален, то поправки в КоАП предлагают штрафы для операторов. Размер штрафа для физических лиц составит от 3 млн до 5 млн руб., для юридических — от 30 млн до 50 млн руб. На самих пользователей соцсетей эти штрафы распространяться не будут, уточнял Боярский.

Скандальный закон

Законопроект был внесен Боярским и Альшевских 12 июля. 18 июля ​комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал депутатам принять его в первом чтении, высказав, при этом замечания. Положительный отзыв был дан комитетом-соисполнителем по безопасности и противодействию коррупции, «поскольку законопроект направлен на оздоровление информационного пространства, чтобы люди не получали доступ к запрещенной информации», отмечалось в заключении комитета.

В то же время на текущую версию законопроекта поступил отрицательный отзыв Государственно-правового управления (ГПУ) президента России. Юридические замечания к тексту проекта закона были и у правового управления Госдумы. В заключении думского правового управления критиковалась расплывчатость формулировки «оператор социальной сети», юристы также сомневались в идее удалять не только информацию, признанную противоправной, но и ее копии.

Замечания высказала и комиссия правительства по законопроектной деятельности. Понятия «недостоверная информация», которым оперируют авторы предложения, нет в законодательстве, указывалось в ее заключении. Этот термин комиссия признала «субъективным». В правительстве попросили уточнить, что значит фраза «оператор социальной сети» и предложили разработать методику оценки численности пользователей соцсетей.

Из-за резонанса авторы приняли решение перевнести текст законопроекта еще до принятия его в первом чтении, пояснял в июле РБК Боярский. 

Законопроект сразу после внесения подвергся резкой критике со стороны представителей интернет-индустрии и общественности. Представитель «Яндекса» называл штрафы неоправданно высокими. «В КоАПе подобные штрафы применяются в исключительных случаях, когда, например, речь идет о нарушениях безопасности военных объектов или о поддержке терроризма», — говорил он.

Ппредставитель «ВКонтакте» Евгений Красников уточнял, что предлагаемая депутатами норма о борьбе с противоправным контентом в этой соцсети уже работает: любой пользователь этой социальной сети уже сейчас может сообщить с помощью кнопки «пожаловаться» о неправомерном, оскорбительном или недостоверном, по его мнению, контенте.

Руководитель комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности Николай Сванидзе называл этот законопроект продолжением политики репрессий в отношении интернета. «Этот путь тупиковый и очень неприятный. Штраф предусмотрен большой, но что такое порочащие репутацию сведения? Необходима твердая система ориентиров, чтобы понимать, что является порочащим, а что нет», — говорил он РБК.

Автор: Вера Холмогорова.
Теги: Госдума , поправки , соцсети , ложь , "Единая Россия
Главное
В Москве после звонков о минировании эвакуировали четыре ТЦ и два вокзала Общество
Материалы по теме
«Единая Россия» предлагает штрафовать на 5 млн руб. за ложь в соцсетях Общество
В Думе перенесли законопроект о «ложных постах» в соцсетях на осень Политика
СМИ узнали о найденных недостатках в законопроекте о лжи в соцсетях Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку