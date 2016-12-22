ВЦИОМ увидел в победах назначенцев Путина стремление россиян к переменам

Дружно проголосовав на прошедших в регионах выборах губернаторов за назначенных президентом «врио», россияне еще раз доказали, что хотят перемен, уверен глава ВЦИОМ. Но не революционных

Исход прошедших 10 сентября 2017 года в 16 регионах России губернаторских выборов еще раз подтвердил факт наличия у россиян «запроса на перемены», уверен генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

По его словам, доказательством стремления россиян к переменам стало избрание всех кандидатов, которые президент России Владимир Путин ранее назначил временно исполняющими обязанности глав регионов.

Глава ВЦИОМ отметил, что результат выборов подтвердил ранее сказанные им слова о том, что окончание экономического кризиса вывело Россию в «опасную» фазу «неуверенности в завтрашнем дне» и привело к формированию запроса на перемены.

«Я на основании этих выборов убедился, что этот запрос на перемены действительно есть. Но я хочу уточнить — это запрос на перемены, но перемены эволюционные, постепенные, перемены к лучшему. Это ни в коем случае не перемены революционные, не разрушительные до основания», — сказал Федоров (цитата по ТАСС).

Глава ВЦИОМ отметил, что к желанию перемен у людей, которым предстоит сделать выбор, обычно примешивается страх, они опасаются потерять то, что имеют и не хотят слишком радикальных изменений.

«В таком контексте наилучшим выбором оказываются новые молодые руководители, управленцы, которые опираются на авторитет президента, самого популярного политика России», — пояснил социолог.

Выборы губернаторов 16 сентября прошли в 16 регионах России, при этом в семи из них — Пермском крае, Новгородской и Рязанской областях, Бурятии, Марий Эл, Карелии и Удмуртии — победу одержали лица, ранее назначенные Путиным врио глав регионов, а в остальных — действующие губернаторы.

Ранее Федоров говорил, что запрос на стабильность в российском обществе «уходит на периферию», а политическая борьба идет за то, «чей образ перемен возобладает».

«Вот эта борьба за будущее сейчас развора​чивается, и скоро она перейдет в заключительную фазу, потому что через полгода у нас выборы президента РФ. Более того, вопрос выборов 2024 года тоже во многом будет предрешен исходом выборов 2018 года», — пояснил Федоров.