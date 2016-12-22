Юнкер выступил за передачу управления «кораблем» ЕС «одному капитану»

Глава Еврокомиссии призвал объединить свой пост с постом главы Евросовета, чтобы в полной мере использовать «раздувающий паруса Европы ветер»

Жан-Клод Юнкер (Фото: Christian Hartmann / Reuters)

Экономика Евросоюза полностью оправилась от экономического кризиса и продолжает расти, что открывает для ЕС новые перспективы, заявил в своей речи перед Европарламентом глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Он, однако, предупредил, что открывшимися возможностями необходимо воспользоваться, в противном случае благоприятный момент может быть утерян.

«Ветер вновь раздувает паруса Европы. У нас есть сейчас окно возможностей, но оно не будет открыто вечно. Давайте по-максимуму используем момент, поймав ветер в паруса», — призвал Юнкер.

По его словам, чтобы достичь поставленных целей, «европейский корабль» должен стать более управляемым, для чего необходимо объединить посты глав Еврокомиссии и Евросовета.

«Европа стала бы понятнее, если бы кораблем управлял один капитан. Наличие единого главы лучше отражает истинную природу ЕС, как союза одновременно государств и граждан», — пояснил Юнкер.

Глава Еврокомиссии выступил за создание в ЕС собственного министерства экономики и финансов, а также за упрощение процедуры принятия решений по экономическим вопросам, так чтобы они могли приниматься не единогласно, а квалифицированным большинством (более двух третей).

«Я решительно поддерживаю переход к принятию квалифицированным большинством решений по таким вопросам, как консолидированная корпоративная налоговая база, НДС, налоги на цифровую индустрию и финансовые операции. Европа должна иметь возможность действовать быстро и решительно», — сказал Юнкер.

Он также отметил, что Европа должна стать более сильной, единой и демократической, граждане всех входящих в нее государств должны иметь равные права, но Старый свет должен уметь защищать себя от вызовов времени — от бесконтрольного притока мигрантов до кибер-атак.

«Кибер-атаки могут опаснее для стабильности демократий и экономик, чем даже пушки и танки. Кибер-атаки не признают границ, никто не может чувствовать себя в безопасности. Вот почему Еврокомиссия выступает за создание новых органов, в частности, Европейского агентства по кибербезопасности, которое должно защитить нас», — пояснил Юнкер.

Говоря о проблемах с мигрантами, глава Еврокомиссии призвал активизировать высылку за пределы ЕС тех, кто не имеет права остаться, с одновременным усилением работы по привлечению в Европу, население которой продолжает стареть, легальных переселенцев, обладающих необходимыми навыками и знаниями.

«Мы должны закончить работу сейчас, пока еще светит солнце. Потому что когда горизонт снова затянет облаками, а это случится, будет слишком поздно. Давайте отбросим швартовы, выплывем из гавани и поймаем в наши паруса ветер», — резюмировал Юнкер.