Журнал Focus объяснил оскорбление Путина «ироничной игрой слов»

У редакции журнала не было намерений кого-либо оскорбить, заявили в немецком Focus. Ранее российские дипломаты потребовали от него извинений за эпизод с участием Владимира Путина, в котором обыгрывалась боязнь Ангелы Меркель собак

Владимир Путин и Ангела Меркель во время встречи в резиденции «Бочаров Ручей». 2007 год (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

В немецком журнале Focus сообщили о том, что редакция издания не хотела никого оскорбить. Об этом представитель пресс-службы журнала Алиса Вагнер рассказала РБК.

Ранее посольство России в Германии потребовало от издания извинений за опубликованный на его страницах эпизод с участием российского лидера Владимира Путина. «Она [канцлер Германии Ангела Меркель] боится путинской собаки, но не боится собаку Путина», — говорилось в материале Focus. «Журналу Focus это кажется провокационным. Так ли это? Нет. Безвкусно и глупо? Конечно», — отмечалось в Twitter дипмиссии.

В формулировке, которая была опубликована в издании, «не было намерения кого-либо оскорбить», пояснила. в свою очередь, Вагнер позицию редакции. «В основном это было ироничной игрой слов со словом собака», — отметила она, добавив, что «термин «собака» (der Hund) на немецком языке синонимичен выражению «крепкий орешек» (harter Hund)». «К сожалению, ирония этой фразы не может быть адекватно переведена на русский язык», — заключила представитель журнала.

Статья, вызвавшая возмущение российских дипломатов, была опубликована в № 37 журнала Focus за 2017 год. На обложке издания анонсировался материал под названием «50 доводов против Меркель». Эпизод с участием Путина был опубликован в статье под номером 34.

Канцлер Германии в 2007 году встречалась с президентом России в Сочи. Во время этих переговоров в момент протокольной съемки в комнату вбежала лабрадор Путина Кони, чем очень напугала Меркель — политик боится собак. В январе прошлого года Путин рассказывал об этом случае в интервью немецкой газете Bild. «Нет, конечно. Ничего я об этом [о боязни Меркель собак] не знал», — уточнял он, подчеркивая, что «наоборот», хотел сделать Меркель «приятное, когда показал свою собаку». После этого, как добавил Путин, он с ней «объяснился» и извинился за произошедшее.