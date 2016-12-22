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Российских дипломатов оштрафуют из-за черного дыма над консульством в США
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Российских дипломатов оштрафуют из-за черного дыма над консульством в США
Политика, 08:21
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Российских дипломатов оштрафуют из-за черного дыма над консульством в США
Представители российской дипмиссии за день до освобождения генконсульства в Сан-Франциско нарушили правила по сжиганию мусора, заявили в местном управлении качеством воздуха. Над зданием в этот день был обнаружен черный дым

Управление качеством воздуха в Сан-Франциско заявило о том, что российские дипломаты до того, как освободили здание генконсульства в городе, нарушили правила по сжиганию мусора. Соответствующее заявление, как передает телеканал CBS News, сделал представитель этой службы Ральф Боррманн.

Черный дым над зданием российского генконсультсва в Сан-Франциско был обнаружен 1 сентября, на следующий день после того, как Вашингтон предписал представителям российской дипмиссии покинуть эти помещения. Однако прибывшие на место инцидента пожарные зафиксировали «ложную тревогу» — в здание консульства их не пустили дипломаты.​ Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже объяснила возникновение черного дыма «мероприятиями по консервации здания».

В Управлении качеством воздуха Сан-Франциско, в свою очередь, теперь сочли, что представители российской дипмиссии сжигали тогда «материал, который сжигать запрещено». «Было ясно, что они [представители российского генконсульства] сжигали не сухую древесину», — заявил Боррманн. Такой вывод, по его словам, в службе сделали в связи с тем, что над зданием было заметно «много черного дыма». «Многие это видели», — добавил пресс-секретарь, заметив, что «из-за плотности и темноты дыма было ясно, что это был какой-то мусор или материал, который сжигать не разрешено».

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«Мы выписываем нарушение по сжиганию мусора», — резюмировал Боррманн. В настоящий момент, по его словам, не решено, какую именно сумму штрафа в связи с нарушением наложат на российских дипломатов, однако процесс урегулирования этого дела, как добавил представитель службы, «может занять от нескольких недель до нескольких месяцев».

О решении закрыть российские диппредставительства в трех американских городах Госдепартамент США объявил 31 августа. В заявлении внешнеполитического ведомства тогда подчеркивалось, что к таким действиям Вашингтон прибегнул «в духе паритета, на который ссылалась Россия». Это, как затем пояснили в Госдепе, стало ответом на решение Москвы сократить численность американских дипломатов в России. Позже во всех этих помещениях прошли обыски.

В российском МИД на это США обвинили в захвате «находившихся в собственности России» зданий. Осмотр этих помещений в Москве назвали «рейдерским захватом». В Вашингтоне, в свою очередь, действия американских спецслужб в зданиях российских диппредставительств обысками считать отказались. «Как вы сами это называете? Обысками? <...> Это была серьезная деятельность», — заявила 7 сентября в ходе пресс-конференции официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.

Как развивалась дипломатическая война между США и Россией

29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.

В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору. 

Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».

3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе»​.

14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. ​Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.

28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.

31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: США , штраф , консульство , дипломаты , Сан-Франциско
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