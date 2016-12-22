Российских дипломатов оштрафуют из-за черного дыма над консульством в США

Управление качеством воздуха в Сан-Франциско заявило о том, что российские дипломаты до того, как освободили здание генконсульства в городе, нарушили правила по сжиганию мусора. Соответствующее заявление, как передает телеканал CBS News, сделал представитель этой службы Ральф Боррманн.
Черный дым над зданием российского генконсультсва в Сан-Франциско был обнаружен 1 сентября, на следующий день после того, как Вашингтон предписал представителям российской дипмиссии покинуть эти помещения. Однако прибывшие на место инцидента пожарные зафиксировали «ложную тревогу» — в здание консульства их не пустили дипломаты. Официальный представитель МИД России Мария Захарова позже объяснила возникновение черного дыма «мероприятиями по консервации здания».
В Управлении качеством воздуха Сан-Франциско, в свою очередь, теперь сочли, что представители российской дипмиссии сжигали тогда «материал, который сжигать запрещено». «Было ясно, что они [представители российского генконсульства] сжигали не сухую древесину», — заявил Боррманн. Такой вывод, по его словам, в службе сделали в связи с тем, что над зданием было заметно «много черного дыма». «Многие это видели», — добавил пресс-секретарь, заметив, что «из-за плотности и темноты дыма было ясно, что это был какой-то мусор или материал, который сжигать не разрешено».
«Мы выписываем нарушение по сжиганию мусора», — резюмировал Боррманн. В настоящий момент, по его словам, не решено, какую именно сумму штрафа в связи с нарушением наложат на российских дипломатов, однако процесс урегулирования этого дела, как добавил представитель службы, «может занять от нескольких недель до нескольких месяцев».
О решении закрыть российские диппредставительства в трех американских городах Госдепартамент США объявил 31 августа. В заявлении внешнеполитического ведомства тогда подчеркивалось, что к таким действиям Вашингтон прибегнул «в духе паритета, на который ссылалась Россия». Это, как затем пояснили в Госдепе, стало ответом на решение Москвы сократить численность американских дипломатов в России. Позже во всех этих помещениях прошли обыски.
В российском МИД на это США обвинили в захвате «находившихся в собственности России» зданий. Осмотр этих помещений в Москве назвали «рейдерским захватом». В Вашингтоне, в свою очередь, действия американских спецслужб в зданиях российских диппредставительств обысками считать отказались. «Как вы сами это называете? Обысками? <...> Это была серьезная деятельность», — заявила 7 сентября в ходе пресс-конференции официальный представитель Госдепа Хизер Науэрт.
29 декабря 2016 года. Стало известно, что США высылают 35 российских дипломатов, действия которых были расценены как «несоответствующие» дипломатической практике. В тот же день власти США закрыли российским дипломатам доступ на две загородные резиденции в Нью-Йорке и Мэриленде.
В ответ МИД России предложил выслать 35 американских дипломатов, а также запретить дипломатам пользоваться дачей в Серебряном Бору.
Путин сообщил, что российская сторона не будет «создавать проблем для американских дипломатов».
3 июля 2017 года. В Кремле предупредили США о том, что «терпение на исходе».
14 июля 2017 года. МИД России заявил о проникновениях спецслужб США на арестованные в Штатах дачи дипломатов. Представитель ведомства Мария Захарова заявила, что дипломаты, которых Россия направляет в США взамен высланных в декабре, не могут получить американские визы.
28 июля 2017 года. Министерство иностранных дел России сообщило, что с 1 сентября сокращает численность американских дипломатов в России до 455 человек, а с 1 августа запрещает американским дипломатам пользоваться дачами в Серебряном Бору, а также лишает посольство США права пользоваться складами на юге столицы.
31 августа 2017 года. США решили закрыть генконсульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Нью-Йорке и Вашингтоне.