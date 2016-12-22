Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,00 57,57 EUR Нал. 69,30 68,69 USD Бирж. 57,71 +0,49 EUR Бирж. 69,01 +0,60 USD ЦБ. 57,27 +0,10 EUR ЦБ. 68,55 -0,10 EUR/USD 1,20 +0,00 ММВБ 2058,80 +0,72% РТС 1124,23 -0,22% Brent 54,20 -0,15% DJIA 22118,86 +0,28% Nasdaq 6454,28 +0,34% FTSE 7400,69 -0,17%
«Коммерсант» узнал о роли Кадырова в переговорах по умиротворению в Ливии
Лента новостей
Мединский заявил о «переполненной чаше терпения» в связи «Матильдой» 02:06, Общество Доходы среднего класса в США в 2016 побили исторический рекорд 01:59, Финансы Disney перенесла на семь месяцев премьеру IX эпизода «Звездных войн» 01:14, Технологии и медиа Туроператоры сообщили о росте турпотока из России в Израиль на 48% 01:12, Общество Корабль «Союз МС-06» с новым экипажем МКС вышел на орбиту 00:34, Технологии и медиа В Подмосковье электричка насмерть сбила женщину 00:21, Общество Прорыв в НАТО: что стоит за покупкой Турцией российских С-400 00:15, Политика Минфин предложил ужесточить получение инвесторами долгосрочных льгот 00:05, Экономика Эксперты составили рейтинг «топовых блогеров» Государственной думы 00:05, Политика Полиция задержала открывшего стрельбу в центре Москвы мужчину 12 сен, 23:53, Общество В МИД заявили об отсутствии планов снова сократить дипмиссию США в России 12 сен, 23:48, Политика ЦСКА одержал волевую победу в первом матче Лиги чемпионов 12 сен, 23:42, Спорт Месси принес «Барселоне» разгромную победу над «Ювентусом» 12 сен, 23:41, Спорт МИД объяснил неприсоединение России к договору о запрете ядерного оружия 12 сен, 23:19, Политика Buzzfeed рассказал о переданном Трампу плане Кремля по полному примирению 12 сен, 23:15, Политика iPhone X спустя десять лет: что показала Apple на презентации 12 сентября 12 сен, 22:33, Фотогалерея  В Индии частично заблокировали «ВКонтакте» из-за игры «Синий кит» 12 сен, 22:32, Технологии и медиа Apple назвала даты начала продаж и цены на новые iPhone в России 12 сен, 22:21, Технологии и медиа Испанская полиция начала антитеррористическую операцию в Барселоне 12 сен, 22:15, Общество СМИ сообщили о сбое в работе сервисов Google 12 сен, 21:48, Технологии и медиа Перестройка по-домашнему: сколько стоит ремонт квартиры в Москве 12 сен, 21:45, Деньги Лига чемпионов по футболу. «Барселона» — «Ювентус». Онлайн 12 сен, 21:45, Спорт Лига чемпионов по футболу. «Бенфика» — ЦСКА. Онлайн 12 сен, 21:45, Спорт Apple представила три новых iPhone 12 сен, 21:43, Технологии и медиа Коалиция академиков: как повлияет на выборы в РАН объединение кандидатов 12 сен, 21:36, Общество Удушение отложено: как Совбез ООН наказал Пхеньян за ядерное испытание 12 сен, 21:25, Политика Тимакова рассказала о судьбе подаренного Медведеву российского смартфона 12 сен, 21:16, Технологии и медиа Apple представила Apple Watch 3 12 сен, 21:09, Технологии и медиа
«Коммерсант» узнал о роли Кадырова в переговорах по умиротворению в Ливии
Политика, 03:47
0
«Коммерсант» узнал о роли Кадырова в переговорах по умиротворению в Ливии

Для подготовки переговоров по мирному урегулированию в Ливии в Россию 13 сентября приедет вице-премьер этой страны Ахмед Майтиг, рассказал источник газеты «Коммерсант». При этом он уточнил, что визит Майтига начнется с поездки в Грозный, а только потом ливийского гостя примут в Москве.

В столице Чечни Майтиг проведет переговоры с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и главой российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ и Госдуме Львом Деньговым. Деньгов подтвердил, что поездка действительно готовится. «Приезд Ахмеда Майтига — это новый этап развития российской миротворческой миссии в контексте ливийского урегулирования. Хочу отдельно отметить, что поездка организуется после визита генерала Хафтара. Это в очередной раз отражает позицию МИД России и главы Чеченской Республики: во внутриливийском урегулировании необходимо взаимодействовать со всеми участниками конфликта с целью их примирения и выхода на мирное разрешение ливийского кризиса», — сказал изданию Деньгов.

Источник газеты пояснил, что одна из целей визита — это обсуждение посреднической роли России в политическом урегулировании в Ливии. Однако есть и еще одна цель — подготовить возможный визит в Россию ливийского премьера Фаиза Сарраджа.

Его главный соперник в Ливии — глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар довольно часто приезжает в Россию. Последний раз он был в Москве в августе 2017 года. Хафтар провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, которого он заверил в «настрое на сотрудничество», а также с министром обороны Сергеем Шойгу. С главой Минобороны Хафтар встретился без прессы.​

Как ранее писал РБК, 25 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с Сараджем и Хафтаром, в результате которой была согласована «дорожная карта» урегулирования, обе стороны договорились о прекращении огня. Переговоры вызвали недовольство в Италии. Министр иностранных дел Анджелино Альфано заявил в интервью газете La Stampa, что он поддерживает инициативу французского президента, отметив, что Италия, как и Франция, поддерживает правительство в Триполи (ПНС) и находится в постоянном контакте с генералом Хафтаром. Тем не менее, по его словам, в ливийском конфликте стало «слишком много форматов, посредников и инициатив, от Персидского залива до Египта, от Алжира до Туниса, от Евросоюза до интересов отдельных стран».
 

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: Ливия , война , Халифа Хафтар
Главное
Доходы среднего класса в США в 2016 побили исторический рекорд Финансы
Материалы по теме
СМИ сообщили о похищении бывшего премьер-министра Ливии Политика
Эльдорадо в Африке: сможет ли нефть закончить гражданскую войну в Ливии Политика
Боливия назвала США угрозой ООН из-за санкций против России Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку