«Коммерсант» узнал о роли Кадырова в переговорах по умиротворению в Ливии

Для подготовки переговоров по мирному урегулированию в Ливии в Россию 13 сентября приедет вице-премьер этой страны Ахмед Майтиг, рассказал источник газеты «Коммерсант». При этом он уточнил, что визит Майтига начнется с поездки в Грозный, а только потом ливийского гостя примут в Москве.

В столице Чечни Майтиг проведет переговоры с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым и главой российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию при МИД РФ и Госдуме Львом Деньговым. Деньгов подтвердил, что поездка действительно готовится. «Приезд Ахмеда Майтига — это новый этап развития российской миротворческой миссии в контексте ливийского урегулирования. Хочу отдельно отметить, что поездка организуется после визита генерала Хафтара. Это в очередной раз отражает позицию МИД России и главы Чеченской Республики: во внутриливийском урегулировании необходимо взаимодействовать со всеми участниками конфликта с целью их примирения и выхода на мирное разрешение ливийского кризиса», — сказал изданию Деньгов.

Источник газеты пояснил, что одна из целей визита — это обсуждение посреднической роли России в политическом урегулировании в Ливии. Однако есть и еще одна цель — подготовить возможный визит в Россию ливийского премьера Фаиза Сарраджа.

Его главный соперник в Ливии — глава Ливийской национальной армии (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар довольно часто приезжает в Россию. Последний раз он был в Москве в августе 2017 года. Хафтар провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, которого он заверил в «настрое на сотрудничество», а также с министром обороны Сергеем Шойгу. С главой Минобороны Хафтар встретился без прессы.​

Как ранее писал РБК, 25 июля, президент Франции Эмманюэль Макрон провел встречу с Сараджем и Хафтаром, в результате которой была согласована «дорожная карта» урегулирования, обе стороны договорились о прекращении огня. Переговоры вызвали недовольство в Италии. Министр иностранных дел Анджелино Альфано заявил в интервью газете La Stampa, что он поддерживает инициативу французского президента, отметив, что Италия, как и Франция, поддерживает правительство в Триполи (ПНС) и находится в постоянном контакте с генералом Хафтаром. Тем не менее, по его словам, в ливийском конфликте стало «слишком много форматов, посредников и инициатив, от Персидского залива до Египта, от Алжира до Туниса, от Евросоюза до интересов отдельных стран».

