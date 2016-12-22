Эксперты составили рейтинг «топовых блогеров» Государственной думы

Некоторых лидеров рейтинга можно назвать «топовыми» с натяжкой: депутаты Госдумы часто делают репосты в соцсетях вместо разъяснения сути законопроектов и общения с гражданами. Об этом говорится в «Рейтинге законотворцев» от ИСЭПИ

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Топовые блогеры

Эксперты Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ), близкого к председателю Госдумы Вячеславу Володину, раскритиковали депутат​ов за перепосты в соцсетях вместо разъяснения сути законопроектов гражданам и ответов на их вопросы. В докладе «Рейтинг законотворцев» (есть у РБК) проанализированы основные тенденции минувшей весенней сессии Госдумы и впервые проанализирована активность парламентариев в социальных сетях. В Госдуме 7-го созыва соцсети широко используются депутатами разных фракций для сопровождения профильной деятельности, объяснил РБК идею рейтинга председатель совета директоров ИСЭПИ Дмитрий Бадовский.

За первое полугодие 2017 года депутатами Госдумы создан 241 новый аккаунт в основных социальных медиа, и на сегодня в соцсетях представлены 307 действующих парламентариев, говорится в докладе. Наиболее активны депутаты Госдумы в Twitter и Facebook. «Если первый лидирует только по количеству публикаций, то Facebook — именно по глубине охвата тем и уровню устанавливаемых коммуникаций», — считают эксперты.

При составлении рейтинга оценивалась работа депутатов в соцсетях именно по освещению законотворчества, а не вся их активность, подчеркнул Бадовский. Поэтому среди топ-блогеров Госдумы отсутствует, в частности, фамилия депутата от «Единой России», экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской, активно выступающей в соцсетях против фильма Алексея Учителя «Матильда».​

Наталья Поклонская (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

На первом месте среди самых активных в соцсетях парламентариев оказалась единоросс Марина Беспалова из комитета по бюджету и налогам. На втором месте — ее коллега по комитету и фракции Ильдар Бикбаев, а на третьем — Федот Тумусов из «Справедливой России», освещающий на своей странице в основном вопросы здравоохранения. В десятке также единороссы Светлана Журова (пятое место), Петр Толстой (седьмое место), Андрей Альшевских (восьмое место) и вице-спикер от «Справедливой России» Ольга Епифанова (шестое место). Вошел в список самых активных и лидер «Родины», внефракционный депутат Алексей Журавлев (девятое место), коммунисты Валерий Рашкин (четвертое место) и Алексей Куринный, замыкающий «десятку».

Далеко не все активные в соцсетях депутаты «достигают основной цели, которая стоит перед парламентариями, — содержательно освещать обсуждаемые законы, разъяснять их нормы обычным пользователям и отвечать на вопросы аудитории», отметили авторы доклада. Беспалова возглавляет рейтинг скорее «номинально», поскольку в ее аккаунте содержатся «преимущественно перепосты новостей о принятии закона либо сухие данные о рассмотрении законопроекта на пленарном заседании», указали в ИСЭПИ. За излишнее число репостов критикуют эксперты и единоросса Оксану Пушкину. Та же проблема у единоросса Евгения Федорова, который использует страницу в соцсети в том числе для продвижения своего движения НОД.

Евгений Федоров (Фото: Артем Коротаев / ТАСС)

«Поданная таким образом информация не вызывает интереса и активного отклика, а содержание теряется в общем массиве перепостов. Кроме того, у многих депутатов — лидеров по интенсивности освещения законопроектной работы заметны попытки охватить сразу все темы повестки Госдумы, что тоже не приносит отдачи и не способствует содержательному диалогу с аудиторией по существу принимаемых законов», — указывает Бадовский. Наконец, некоторые депутаты грешат тем, что просто публикуют сухие дайджесты и пресс-релизы, а это противоречит интерактивному формату соцсетей и снижает интерес подписчиков к депутатским аккаунтам, полагает глава ИСЭПИ.

Публикации в соцсетях — это часть работы депутата, поэтому «абсолютно нормально, что за этим следят», сказал РБК Евгений Федоров. Отвечая на критику ИСЭПИ, Федоров указал на свою активность в YouTube, где он ежедневно выкладывает ролики с объяснением сути законопроектов.

Работа депутатов в соцсетях имеет мало отношения к законотворческой работе, не согласен с ИСЭПИ директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. По его мнению, эксперты ИСЭПИ изучают деятельность депутатов с целью выявления лидеров общественного мнения для задействования перед выборами президента. «Так председатель нижней палаты Вячеслав Володин через депутатов сможет подключиться к президентской кампании, к активной публичной политике», — считает эксперт.

Социальные сети являются важнейшим инструментом не только для продвижения законопроектов, но и для мобилизации сторонников, что ярко продемонстрировали последние региональные выборы, заявил РБК политолог Константин Калачев. «Но соцсети не терпят фальши, там нужно личное присутствие, а не репосты новостей или пресс-релизов», — сказал он, добавив, что, к сожалению, многие депутаты этим действительно грешат. В качестве положительного примера эксперт называет единороссов Сергея Неверова, Ольгу Баталину и Евгения Ревенко, которые общаются лично, реагируют на сообщения и комментарии.

Реновация и мемы

Чаще всего писали депутаты Госдумы в соцсетях о реновации (сносе старого жилого фонда) в Москве, проанализировали в ИСЭПИ. Этой теме с начала 2017 года парламентарии посвятили 592 поста. Если часть парламентариев действительно разъясняли программу и общались с избирателями, то коммунисты Валерий Рашкин и Сергей Шаргунов больше использовали реновацию «как громкий инфоповод», считают авторы доклада.

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Депутаты активно писали и о поправках в бюджет в 2017 году, но здесь эксперты указали на «достаточно низкое качество освещения законопроекта» и отсутствие попыток инициировать общественное обсуждение бюджета в социальных сетях.

На третьем месте по популярности — поправки в закон «Об образовании», в том числе предложенные коммунистами. «Выражение [лидера КПРФ] Геннадия Зюганова «страшная баба ЕГЭ» стало мемом социальных сетей и поводом для критики со стороны пользователей в адрес депутатов как якобы не понимающих реалий современной школы и пытающихся заработать себе очки в соцмедиа при помощи дешевого популизма», — отмечается в докладе.

Много писали парламентарии и о курортном сборе, ужесточении наказания для создателей так называемых групп смерти в соцсетях, ограничении встреч депутатов с гражданами и защите обманутых дольщиков.

Тренды нового созыва

Эксперты ИСЭПИ определили и самых активных с точки зрения законотворчества депутатов Госдумы.

В пятерку законотворцев — лидеров периода вошли глава законотворческого комитета Павел Крашенинников («Единая Россия»), председатель комитета по финрынкам Анатолий Аксаков («Справедливая Россия»), первый зампред комитета по ЖКХ Александр Сидякин («Единая Россия»), вице-спикер, единоросс Ирина Яровая и лидер фракции «Справедливой России» Сергей Миронов. Именно они в 2017 году выступили авторами наибольшего числа законопроектов и лидерами по поддержанным инициативам, отмечается в докладе.

Основным «трендом» минувшей сессии Госдумы стали первые результаты работы по повышению качества вносимых депутатами инициатив, считают в ИСЭПИ. Количество «отбракованных» инициатив, внесенных депутатами с нарушением регламента или отозванных ими еще до рассмотрения, упало почти в пять раз по сравнению с прошлым созывом. И почти в два раза выросла доля совместных законопроектов, которые уже на стадии внесения получили поддержку нескольких фракций либо были внесены депутатами Госдумы совместно с членами Совета Федерации или заксобранием региона, который представляет депутат, указал Бадовский.

В то же время правительство по-прежнему остается основным автором законопроектов, хотя их число и снизилось с 71% в первые месяцы работы парламента нового созыва до 56% к концу второй сессии. В то же время возросло влияние депутатов на доработку законопроектов исполнительной власти в социально чувствительных сферах.

Наконец, весной 2017 года Госдума успешно решила проблему «форсированного» законотворчества, которое ранее нередко становилось причиной снижения качества «выходящих» инициатив, пишут эксперты ИСЭПИ. Еще осенью более половины принятых законопроектов прошли второе и третье чтения в один день. В 2017 году, после внесения поправок в регламент ГД, не было случаев принятия законопроекта сразу в первом чтении и в целом, и лишь три законопроекта (0,8%) прошли второе и третье чтения за один пленарный день, указывают авторы.

«Меньше стало одиозных законопроектов, авторы которых преследуют исключительно цель самопиара, больше стало коллективных фракционных инициатив», — считает политолог Калачев.