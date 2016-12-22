Прорыв в НАТО: что стоит за покупкой Турцией российских С-400

Во вторник Турция внесла залог за российские С-400. Продажа Анкаре этих комплексов — второй случай прорыва отечественных ЗРС на рынок НАТО. Сделка поможет в продвижении российского оружия за рубежом, считают эксперты

Пусковая установка зенитных ракет комплекса С-400 (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Очередь на ЗРС​

На российские зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 выстроилась «реальная очередь», заявил во вторник, 12 сентября, помощник президента России Владимир Кожин. Это страны Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и некоторые государства — члены ОДКБ, перечислил он. «Заявок большое количество, ряд стран проявляет предметный интерес к этой системе», — уточнил помощник президента.

Несколькими часами ранее президент Турции Реджеп Эрдоган заявил газете Hürriyet, что Анкара внесла залог за российские комплексы С-400. Соглашение между Россией и Турцией на поставку четырех дивизионов ЗРС было подписано в июле этого года. «Процесс продолжится передачей кредита нам от России. И я, и господин Путин решительно настроены по этому вопросу», — прокомментировал сделку Эрдоган. Он также добавил, что Россия и Турция будут «вести совместное производство».

Что такое С-400 С-400 «Триумф» (по классификации НАТО — SA-21 Growler) — российская ЗРС большой и средней дальности, предназначенная для уничтожения средств воздушно-космического нападения. Система принята на вооружение в апреле 2007 года. ЗРС способна поражать аэродинамические цели на дальности до 400 км. С-400 может сбивать на дальности до 60 км и тактические баллистические цели, летящие со скоростью до 4,8 км/с. Радиолокационные средства ЗРС обеспечивают обнаружение воздушных целей на дальности до 600 км. Зенитные управляемые ракеты могут поражать аэродинамические цели на высотах до 27 км, а баллистические цели — до 25 км.

Первые заявления о намерении Анкары закупить у России ЗРС С-400 появились еще осенью 2016 года. По информации РБК, речь шла о цене в $500 млн за дивизион. Агентство Bloomberg сообщало, что Турция согласилась заплатить $2,5 млрд за приобретение четырех дивизионов С-400, два из которых будут собираться в Турции.

Вторая «галочка» в НАТО

На рынке экспорта оружия Россия уступает лишь США, стабильно реализовывая последние несколько лет оружия и военной техники на сумму свыше $15 млрд.

Первым покупателем С-400 стал Китай. О подписании контракта стало известно весной 2015 года. Турция — первая страна НАТО, которой Россия продала С-400. Российские ЗРС есть и у Греции, но речь идет о поставке в конце 1990-х годов комплекса С-300 Кипру. Позже система была передана под контроль армии Греции.

Продажей С-400 Москва покупает лояльность Анкары, считает главный редактор журнала «Арсенал Отечества» полковник запаса Виктор Мураховский. Хотя сумма, которую предложила Турция, даже для России — немаленькая, добавил собеседник РБК. «Один дивизион — это порядка $0,5 млрд. Это вторая галочка прорыва на рынок НАТО», — подытожил эксперт.

Сделка послужит стабилизации российско-турецких отношений, которые сильно осложнились в ноябре 2015 года, полагает главный редактор журнала Moscow Defense Brief, соредактор книги «Турецкая военная машина: Сила и слабость» Михаил Барабанов. Тогда российский бомбардировщик Су-24, принимавший участие в операции против запрещенного в России «Исламского государства», был сбит турецкими ВВС недалеко от турецко-сирийской границы 24 ноября 2015 года. Пилот Олег Пешков успел катапультироваться, однако был расстрелян с земли повстанцами-туркоманами.

«Для России закупка Турцией С-400 будет иметь очевидные коммерческие, политические и репутационные выгоды как в отношениях с Турцией, так и в продвижении российского вооружения на мировом рынке в целом. Такая сделка послужит стабилизации российско-турецких отношений», — уверен Барабанов.

В 2016 году, после попытки военного переворота в Турции, Европарламент принял резолюцию о приостановке переговоров о членстве Турции в ЕС, поэтому Турция «фактически вынуждена дружить с Россией, забыв о гордыне», считает полковник запаса Андрей Паюсов.

Поиск поставщиков

Сейчас у Турции нет каких-либо оборонительных систем для защиты от атак с применением баллистических ракет большой, средней и малой дальности, рассказал в сентябре бывший посол Турции в Вашингтоне Шюкрю Элекдаг ежедневной турецкой газете Sozcu. «В настоящее время Турция предполагает реагировать на атаки вражеской авиации главным образом с помощью F-16 и вооружений, развернутых на земле. В числе имеющихся оборонительных вооружений — зенитные орудия («Эрликон», «Бофорс», «Дастер»), ракеты «Рапира», модернизированные ROKETSAN, «Стингеры», которые запускаются с плеча», — пояснил он. Устаревшие ЗРК Hawk, Rapier и к Nike Hercules будут сняты с вооружения, добавил бывший посол. Сделку с Россией Элекдаг назвал «срочной потребностью» Анкары в разработке своей национальной системы противоракетной и противовоздушной обороны.

Фото: Fatih Saribas / Reuters

Турция активизировала поиски систем ПРО после начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году, в котором Турция поддержала вооруженную оппозицию, сражающуюся против армии сирийского президента Башара Асада, отмечает катарский телеканал Al-Jazeera. После того как на сирийско-турецкой границе был сбит турецкий самолет RF-4E, Анкара обратилась к НАТО с просьбой предоставить ей ЗРК «Пэтриот». Пентагон эту просьбу удовлетворил. В 2013 году на фоне растущей напряженности в Сирии и Ираке, а также растущего влияния Ирана в регионе, США, Германия и Нидерланды решили разместить две ракетные системы Patriot на юге Турции.Тем не менее, в 2015 года сначала Германия заявила о завершении своего вклада в противоракетную миссию в Турции, объяснив это тем, что опасность нападения со стороны Сирии закончилась. Позже США сообщили, что не собираются возобновлять миссию Patriot, которая должна была завершиться в октябре 2015 года. Аналогичным образом поступили Нидерланды.

Вскоре Турция активно интересовалась китайскими HQ-9 (аналог российского ЗРК С-300). Шли переговоры о заключении контракта на сумму $4 млрд, однако Турция по просьбе НАТО так ничего и не купила. Анкара объяснила срыв сделки тем, что Турция сама будет наращивать свою систему.

HQ-9 (Фото: Wu Hong / EPA)

Лишь после всех этих событий Турция обратила внимание на российские комплексы, отметил тюрколог, научный сотрудник Института востоковедения РАН Ильшат Саетов. По его мнению, решение Анкары закупить у вооружение у России имеет политический посыл. «Это своеобразный шантаж союзников по НАТО», — уверен Саетов.

Одновременно с закупкой С-400 Турция подписала в июле соглашение с европейским консорциумом Eurosam о совместных разработке и производстве в Турции системы противовоздушной и противоракетной обороны на основе системы SAMP/T с зенитными управляемыми ракетами Aster 15 и 30, напомнил Барабанов. «Именно на эту программу Турция, видимо, и делает основную долгосрочную ставку в развитии национальной системы ПВО», — считает эксперт.

Озабоченность НАТО

Решение Анкары о сотрудничестве с Россией является нерациональным, так как если С-400 будут использоваться отдельно без интеграции в систему НАТО, то возможность российской ЗРС перехватить крылатые или баллистические «равны нулю», сказал Элекдаг. Но технически интегрировать российские С-400 в систему НАТО несложно, отметил Паюсов, поскольку достаточно установить соответствующую натовским стандартам аппаратуру управления, связи и опознавания «Свой-Чужой».

Приобретение Анкарой российских зенитных ракетных системы вызвало озабоченность среди союзников по НАТО. Во вторник, 12 сентября, Вашингтон довел до сведения властей Турции обеспокоенность относительно закупки российских ЗРС. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джонни Майкл, отвечая на вопрос корреспонденту ТАСС. Майкл подчеркнул важность сохранения «оперативной совместимости в рамках НАТО» при совершении крупных военных закупок.

Источник агентства DPA в штаб-квартире НАТО отметил, что о деталях российско-турецкого соглашения в Брюсселе известно мало. Каждый член альянса обязан сам закупать необходимое вооружение, главный же принцип — техническое взаимодействие всех систем внутри одной армии и с союзниками, добавил он. Ни у одной другой страны-члена альянса российских систем С-400 пока нет.

НАТО не будет лишать Турцию членства в альянсе, считает Мураховский. «Турция обеспечивает своей информацией НАТО на самом дальнем юго-восточном фланге. Например, по границе с Ираном у альянса никого больше нет», — объяснил эксперт потребность альянса в своем союзнике.