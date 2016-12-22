Генпрокурор США опроверг встречу с послом России в номере гостиницы

Генпрокурор США Джеф Сешнс отверг подозрения в том, что он провел неформальную встречу с послом России в вашингтонском отеле. Он заверил Сенат, что 35 лет служил своей стране и ни в коем случае не хотел ей навредить

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Как сообщает телеканал CNN, в ходе слушаний в комиссии Сената по разведке Сешнс опроверг сообщения о том, что он якобы провел неофициальную встречу с послом России Сергеем Кисляком в вашингтонском отеле Mayflower. ФБР ранее утверждало, что подобный контакт имел место.

Сешнс назвал отвратительной и гнусной ложью предположения, что он мог быть как-то причастен к попыткам России повлиять на президентские выборы в США.

«Коллеги, я хочу откровенно сказать. Я никогда не общался с российскими или иностранными представителями по поводу какого-либо вмешательства в предвыборную гонку в Соединенных Штатах», - сказал генпрокурор.

В ходе своего выступления Сешнс напомнил, что 35 лет честно служил своей стране, а 20 лет подряд был сенатором от штата Алабама. По его словам, нельзя даже предполагать, что он мог сделать что-то во вред США.

Сешнс также объяснил, что увольнение главы ФБР Джеймса Коми никак не было связано с расследованием в отношении российского вмешательства в американские выборы. «Абсурдно даже говорить о том, что после отказа участвовать в этом расследовании, генеральный прокурор перестанет исполнять свои обязанности и руководить ведомством, которое проводит тысячи расследований», - сказал Сешнс.

Он уточнил, что решение об отставке Коми было принято на основании доклада об общей ситуации в ФБР. По его словам, вместе с заместителем они пришли к выводу, что настала пора обновить руководство Бюро.

Сешнс согласился дать показания сенатской комиссии после того, как там выступил Коми. Последний и заявил о тайной встрече генпрокурора с Кисляком в гостинице.

Спецслужбы США обвиняют Россию во вмешательстве в президентские выборы 2016 года. Москва эти обвинения отрицает.