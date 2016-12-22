США впервые за 25 лет не поздравили Россию с 12 июня

В российском посольстве в Вашингтоне сообщили, что в этом году не получили поздравление от властей США с Днем России. Это первый подобный случай за последние 25 лет на памяти российского диппредставительства в Штатах

Празднование Дня России на Красной площади (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Соединенные Штаты впервые за 25 лет не направили в российское посольство в Вашингтоне поздравление с Днем России, который отмечается 12 июня. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя российского посольства в США Николая Лахонина.

«Мы можем подтвердить, что от американской стороны не получено поздравление с Днем России. Такое впервые на нашей памяти. Выводы делайте сами», — приводит агентство его слова.

Ранее два источника агентства «РИА Новости» в дипломатических кругах сообщили, что впервые за 25 лет посольство России в США не получило поздравления от американской стороны с Днем России.

Сообщения об отсутствии поздравлений со стороны США с Днем России звучат на фоне новых заявлений главы американского Госдепа Рекса Тиллерсона, сделанных во вторник в ходе выступления в сенате. Тиллерсон, в частности, заявил, что отношения между Россией и США находятся на самом низком уровне за все время и продолжают ухудшаться.

Затронув вопрос антироссийских санкций, Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон «не хотел бы предпринимать шаги, которые закрыли бы каналы общения с Москвой».

Ранее во вторник стало известно, что сенат согласовал ужесточение санкций против России. Новые санкции могут быть введены против России за «предполагаемое» вмешательство в выборы в США, «аннексию» Крыма и поддержку сирийского правительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя журналистам эти сообщения, заявил, что в Кремле «негативно» отреагировали на такие планы американских законодателей.