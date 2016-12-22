Собянин впервые прокомментировал акцию 12 июня в центре Москвы

Сергей Собянин назвал акцию 12 июня на Тверской в центре Москвы «подлой провокацией» и оценил действия полиции как профессиональные. «Нам всем повезло, что обошлось без крови», — сказал мэр Москвы

Сергей Собянин (Фото: Марат Абулхатин / ТАСС)

Мэр Москвы Сергей Собянин впервые прокомментировал журналистам прошедшую в минувший понедельник, 12 июня, акцию в центре столицы, которая не была санкционирована властями. По словам мэра, это была «подлая и опасная провокация».

«Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня — это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал», — приводит слова Собянина «Интерфакс».

«Нам всем повезло, что обошлось без крови», — подчеркнул градоначальник.

Действия полиции мэр оценил как «правильные и профессиональные». Он отметил, что другие действия полиции и ОМОНа «могли бы привести к непредсказуемым последствиям». По мнению мэра, ​инициаторы несогласованной акции «намеренно пошли на опасную провокацию, а ее участники действовали агрессивно».

Собянин напомнил, что события разворачивались в День России, когда на улице находились порядка 270 тыс. москвичей и гостей столицы, которые пришли в центр отметить праздник. Он добавил, что к полиции у него «нет ​никаких претензий и ее нужно только поблагодарить».

Протестные акции проходили 12 июня в нескольких городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Они стали продолжением антикоррупционного митинга, который проводился по инициативе Алексея Навального 26 марта. В ряде городов акции 12 июня были согласованы с властями, в некоторых — нет.

Так, мэрия Москвы согласовала проведение акции 12 июня на проспекте Сахарова. Однако в последний момент Навальный отказался проводить там митинг и призвал всех приходить на Тверскую улицу. ​В итоге несанкционированная акция на Тверской завершилась массовыми задержаниями. По данным «ОВД-Инфо», в числе задержанных оказались свыше 800 человек.