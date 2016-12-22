Собянин впервые прокомментировал акцию 12 июня в центре Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин впервые прокомментировал журналистам прошедшую в минувший понедельник, 12 июня, акцию в центре столицы, которая не была санкционирована властями. По словам мэра, это была «подлая и опасная провокация».
«Несогласованная акция в центре Москвы 12 июня — это подлая и опасная провокация. Только чудом никто не пострадал», — приводит слова Собянина «Интерфакс».
«Нам всем повезло, что обошлось без крови», — подчеркнул градоначальник.
Действия полиции мэр оценил как «правильные и профессиональные». Он отметил, что другие действия полиции и ОМОНа «могли бы привести к непредсказуемым последствиям». По мнению мэра, инициаторы несогласованной акции «намеренно пошли на опасную провокацию, а ее участники действовали агрессивно».
Собянин напомнил, что события разворачивались в День России, когда на улице находились порядка 270 тыс. москвичей и гостей столицы, которые пришли в центр отметить праздник. Он добавил, что к полиции у него «нет никаких претензий и ее нужно только поблагодарить».
Протестные акции проходили 12 июня в нескольких городах России, включая Москву и Санкт-Петербург. Они стали продолжением антикоррупционного митинга, который проводился по инициативе Алексея Навального 26 марта. В ряде городов акции 12 июня были согласованы с властями, в некоторых — нет.
Так, мэрия Москвы согласовала проведение акции 12 июня на проспекте Сахарова. Однако в последний момент Навальный отказался проводить там митинг и призвал всех приходить на Тверскую улицу. В итоге несанкционированная акция на Тверской завершилась массовыми задержаниями. По данным «ОВД-Инфо», в числе задержанных оказались свыше 800 человек.