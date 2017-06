Удобный собеседник: почему выбор Путина пал на Оливера Стоуна

Американский телеканал Showtime начал показ документального фильма Оливера Стоуна о Путине. Цель — помочь американцам понять менталитет российского лидера, однако эксперты сомневаются, что у режиссера это получится

Оливер Стоун (Фото: Vincent West / Reuters)

Американский телеканал Showtime 12 июня начал показ документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» («The Putin Interviews»), основанного на разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Американские журналисты уже получили доступ к двум первым эпизодам из четырех — и пересказали их. Одновременно с США фильм Стоуна выходит в Великобритании и Германии. Картину также приобрели Франция, Италия, Испания, Бельгия, Польша, Турция, Израиль, Исландия, Австралия, Китай.

Беседы были проведены в период между июлем 2015 и февралем 2017 года. В течение этого времени Стоун неоднократно встречался с Путиным, в последний раз — уже после выборов президента США, на которых одержал победу республиканец Дональд Трамп. Первые серии рассказывают о событиях, которые произошли до американских президентских выборов, так как в них звучат вопросы о президентской кампании в США и кандидатах, в частности, о демократе-социалисте Берни Сандерсе, которого поддерживал Стоун во время праймериз.

В первом эпизоде российский президент отвечает на вопросы о семье (отце-фронтовике, брате, погибшем во время блокады Ленинграда), о начале большой политической карьеры. Путин также рассказал о расширении НАТО и экономических санкциях, личном благосостоянии, о ситуации на Украине и в Сирии, об отношения Москвы и Вашингтона, а также о возможном вмешательстве России в американские выборы. «Мы, в отличие от многих наших партнеров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран», — утверждает Путин. В трейлере к фильму также есть фраза российского президента о том, что при войне России и США никто не выживет.

В интервью Путин также произносит известную цитату о том, что у него «не бывает плохих дней», так как он не женщина, а также рассказывает о том, как в России живут лица нетрадиционной сексуальной ориентации. В ответ на вопрос о притеснениях геев Путин заявил, что никаких нарушений прав геев нет. Режиссер спрашивает, пошел бы Путин с геем в душ на подводной лодке. «Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Но вы же знаете, что я мастер спорта по дзюдо», — сказал Путин.

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Президент говорит и о бывшем сотруднике Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдварде Сноудене, показывая свое противоречивое отношение к информатору. В частности, российский президент не считает Сноудена предателем, так как «он не предал интересы своей страны и не передал другой стране ни одной информации, которая наносила бы ущерб его народу». «Все, что он делает, он делает публично», — добавил Путин, при этом отметив, что не соглашается с тем, что делает Сноуден.

«Заискивание, но мало скептицизма»

Пока вышла первая серия из четырех, но уже на ее основе можно судить о тоне и симпатиях Стоуна к российскому президенту, отмечают критики. Американский режиссер проводит интервью с Путиным, не задавая неудобных вопросов российскому президенту, а подыгрывая ему и давая возможность высказать свой взгляд на международные и политические проблемы, отмечает газета The New York Times. Первое интервью, которое провел Стоун с Путиным, состоялось во время съемок фильма «Сноуден» в России. На фоне продолжающихся расследований о российском вмешательстве в американские выборы, показаниях бывшего директора ФБР Джеймса Коми в комитете Сената США по разведке, документальный фильм «Интервью с Путиным» получает международный резонанс, пишет издание.

Стоун дает слово российскому президенту, чтобы бросить вызов американским неоконсерваторам, которые полагают, что США одержала победу в холодной войне, однако в то же время американский режиссер слишком «великодушен» к своему собеседнику, отмечает The New York Times. Он дает Путину возможность оправдать «агрессию» России на Украине, притеснения оппозиции внутри страны и предоставление политического убежища Эдварду Сноудену, подчеркивает издание. «Заискивание, но мало скептицизма», — резюмирует The New York Times, характеризуя фильм Стоуна о Путине.

Стоун является удобным для Путина собеседником, пишет издание Foreign Policy. Когда они обсуждают семью российского президента, режиссер удовлетворяется ответом, что дочки Путина занимаются наукой и образованием. Стоун «содействует» Путину, который умалчивает неудобные для него факты и «продвигает» теории конспирации, пишет Foreign Policy.

Оливер Стоун (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Например, Стоун не ставит под сомнение слова Путина, отмечает журнал Foreign Policy, когда российский лидер заявляет, что США якобы предоставляли чеченским террористам техническую поддержку во время первой и второй чеченских войн. Несмотря на то, что Путин не может предоставить ему доказательств в причастности США в поддержке боевиков, Стоун принимает его слова на веру, пишет Foreign Policy.

Однако сам Стоун заявляет, что задавал президенту России неудобные вопросы и пытался нажать на болевые точки. Режиссер считает, что американские политики неправильно понимают Путина, которого он называет «непонятым человеком». Стоун уверен, что, если Вашингтон считает российского лидера главным врагом, то тогда должен узнать его со всех сторон.

Незадолго до премьеры Стоун заявил, что его работа — это попытка предотвратить дальнейшее ухудшение российско-американских отношений. Уже после премьеры фильма режиссер сказал в интервью журналу The Nation, что Россия и США должны быть союзниками, а не врагами, так как у них «много общих интересов», в том числе борьба против международного терроризма. По его словам, он решил снять фильм о Путине, так как западные СМИ демонизируют его образ с февраля 2007 года. Стоун полагает, что фильм позволяет посмотреть на международные проблемы с позиции российского лидера и может «способствовать миру, гармонии или лучшему пониманию [России]».

Те, кто хотят понять мышление Путина, останутся довольны после просмотра документального фильма Стоуна, полагает Питер Кузник, профессор истории Американского университета в Вашингтоне, который в 2012 году в соавторстве со Стоуном издал книгу «Нерассказанная история США». «Оливер дает платформу для Путина, на которой тот выражает свои взгляды. При этом слова Путина не подвергаются цензуре. Цель заключается в том, чтобы Путин раскрыл самого себя перед зрителем», — сказал Кузник РБК.

Репутация Путина на Западе давно сформировалась, и новый фильм, тем более снятый Стоуном, известным разоблачителем американского империализма, вряд ли способен как-то ее поменять, считает Иван Цветков, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Однако в то же время, американское общество сейчас переживает очевидный кризис, связанный с массовым недовольством Трампом, и на этом фоне возможны удивительные метаморфозы в массовом сознании, рассуждает эксперт. «Путин в головах американцев может неожиданно совместить в себе две противоположные ипостаси: основной внешней демонической силы, и рационального, последовательного, эффективного лидера, которого так недостает современной Америке», — сказал РБК Цветков.

«После очень успешной карьеры в киноиндустрии Стоун приобрел репутацию конспиролога, — сказал РБК бывший посол США в России Майкл Макфол, профессор Стэнфордского университета. — Он отлично рассказывает истории в своих художественных фильмах, но его не воспринимают всерьез как журналиста, когда дело касается реальных фактов и истории».​