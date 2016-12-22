Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
Прямой эфир

К сожалению, ваш браузер
не поддерживает
потоковое видео.

Попробуйте

установить Flash-плеер
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииC·News
Бизнес-советы
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,19 56,85 EUR Нал. 64,20 63,71 USD Бирж. 56,91 -0,12 EUR Бирж. 63,80 -0,06 USD ЦБ. 56,91 -0,09 EUR ЦБ. 63,77 -0,01 EUR/USD 1,12 +0,00 ММВБ 1861,87 -1,14% РТС 1030,99 -1,01% Brent 48,70 +0,89% DJIA 21313,28 +0,37% Nasdaq 6212,24 +0,60% FTSE 7500,44 -0,15%
Удобный собеседник: почему выбор Путина пал на Оливера Стоуна
Лента новостей
В ДТП в Краснодарском крае погиб скульптор Александр Аполлонов 21:45, Общество Удобный собеседник: почему выбор Путина пал на Оливера Стоуна 21:38, Политика США впервые за 25 лет не поздравили Россию с 12 июня 21:36, Политика Бывший губернатор Рио-де-Жанейро получил 12 лет тюрьмы за коррупцию 21:27, Общество Летние предложения: где открыть рублевый депозит в июне 21:23, Деньги Экс-главе Татфондбанка предъявили обвинение по делу о мошенничестве 21:22, Финансы Основатель Uber Трэвис Каланик объявил о временном уходе из компании 21:13, Бизнес Минобороны обяжет новых контрактников отчитаться за три года в интернете 21:02, Политика СК проверит информацию о нападении волка на ребенка в Подмосковье 20:47, Общество Обвал на $100 млрд: что происходит с акциями IT-компаний 20:47, Деньги Telia примет решение о продаже акций «МегаФона» на $500 млн 20:45, Технологии и медиа Первый канал объявил имена комментаторов Кубка конфедераций 20:43, Спорт АвтоВАЗ отложил второй этап допэмиссии акций на более чем 46 млрд руб. 20:36, Бизнес В США двое заключенных сбежали после убийства тюремных охранников 20:33, Общество «Аэрофлот» будет выплачивать новым пилотам до 650 тыс. рублей 20:17, Бизнес ЕСПЧ отклонил все жалобы организатора убийства Политковской 20:07, Общество Задержанного в Москве оппозиционера Мальцева арестовали на 10 суток 20:05, Общество Суд арестовал владельца одного из крупнейших застройщиков лофтов в Москве 20:00, Бизнес СМИ сообщили о госпитализации депутата из Дагестана после нападения 19:58, Политика Московский международный кинофестиваль закроет фильм Софии Копполы 19:57, Общество Собянин впервые прокомментировал акцию 12 июня в центре Москвы 19:39, Политика Магия террора: к чему приведет разрыв Ирана с арабскими королевствами 19:25, Мнение Поход в театр с 27-летней замглавы Минэнерго Украины выставили на аукцион 19:22, Общество Трамп потребовал извинений за «фейковые новости» 19:18, Политика Тиллерсон заявил о самом низком уровне отношений США с Россией 19:14, Политика Саудовская Аравия заявила о готовности помочь Катару едой 19:01, Политика Киев направит ноту протеста Казахстану из-за карты Украины без Крыма 18:46, Общество Горбачев ответил на критику Путина по поводу общения с НАТО 18:45, Политика
Удобный собеседник: почему выбор Путина пал на Оливера Стоуна
Политика, 21:38
0
Удобный собеседник: почему выбор Путина пал на Оливера Стоуна
Американский телеканал Showtime начал показ документального фильма Оливера Стоуна о Путине. Цель — помочь американцам понять менталитет российского лидера, однако эксперты сомневаются, что у режиссера это получится
Оливер Стоун (Фото: Vincent West / Reuters)

Американский телеканал Showtime 12 июня начал показ документального фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» («The Putin Interviews»), основанного на разговорах с президентом России Владимиром Путиным. Американские журналисты уже получили доступ к двум первым эпизодам из четырех — и пересказали их. Одновременно с США фильм Стоуна выходит в Великобритании и Германии. Картину также приобрели Франция, Италия, Испания, Бельгия, Польша, Турция, Израиль, Исландия, Австралия, Китай.

Беседы были проведены в период между июлем 2015 и февралем 2017 года. В течение этого времени Стоун неоднократно встречался с Путиным, в последний раз — уже после выборов президента США, на которых одержал победу республиканец Дональд Трамп. Первые серии рассказывают о событиях, которые произошли до американских президентских выборов, так как в них звучат вопросы о президентской кампании в США и кандидатах, в частности, о демократе-социалисте Берни Сандерсе, которого поддерживал Стоун во время праймериз.

Как Оливер Стоун стал видеобиографом Владимира Путина
Политика

В первом эпизоде российский президент отвечает на вопросы о семье (отце-фронтовике, брате, погибшем во время блокады Ленинграда), о начале большой политической карьеры. Путин также рассказал о расширении НАТО и экономических санкциях, личном благосостоянии, о ситуации на Украине и в Сирии, об отношения Москвы и Вашингтона, а также о возможном вмешательстве России в американские выборы. «Мы, в отличие от многих наших партнеров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран», — утверждает Путин. В трейлере к фильму также есть фраза российского президента о том, что при войне России и США никто не выживет.

В интервью Путин также произносит известную цитату о том, что у него «не бывает плохих дней», так как он не женщина, а также рассказывает о том, как в России живут лица нетрадиционной сексуальной ориентации. В ответ на вопрос о притеснениях геев Путин заявил, что никаких нарушений прав геев нет. Режиссер спрашивает, пошел бы Путин с геем в душ на подводной лодке. «Я бы предпочел не ходить с ним в душ. Зачем его провоцировать? Но вы же знаете, что я мастер спорта по дзюдо», — сказал Путин.

Владимир Путин (Фото: Алексей Дружинин / пресс-служба президента РФ / ТАСС)

Президент говорит и о бывшем сотруднике Агентства национальной безопасности США (АНБ) Эдварде Сноудене, показывая свое противоречивое отношение к информатору. В частности, российский президент не считает Сноудена предателем, так как «он не предал интересы своей страны и не передал другой стране ни одной информации, которая наносила бы ущерб его народу». «Все, что он делает, он делает публично», — добавил Путин, при этом отметив, что не соглашается с тем, что делает Сноуден.

«Заискивание, но мало скептицизма»

Пока вышла первая серия из четырех, но уже на ее основе можно судить о тоне и симпатиях Стоуна к российскому президенту, отмечают критики. Американский режиссер проводит интервью с Путиным, не задавая неудобных вопросов российскому президенту, а подыгрывая ему и давая возможность высказать свой взгляд на международные и политические проблемы, отмечает газета The New York Times. Первое интервью, которое провел Стоун с Путиным, состоялось во время съемок фильма «Сноуден» в России. На фоне продолжающихся расследований о российском вмешательстве в американские выборы, показаниях бывшего директора ФБР Джеймса Коми в комитете Сената США по разведке, документальный фильм «Интервью с Путиным» получает международный резонанс, пишет издание.

Стоун дает слово российскому президенту, чтобы бросить вызов американским неоконсерваторам, которые полагают, что США одержала победу в холодной войне, однако в то же время американский режиссер слишком «великодушен» к своему собеседнику, отмечает The New York Times. Он дает Путину возможность оправдать «агрессию» России на Украине, притеснения оппозиции внутри страны и предоставление политического убежища Эдварду Сноудену, подчеркивает издание. «Заискивание, но мало скептицизма», — резюмирует The New York Times, характеризуя фильм Стоуна о Путине.

Стоун является удобным для Путина собеседником, пишет издание Foreign Policy. Когда они обсуждают семью российского президента, режиссер удовлетворяется ответом, что дочки Путина занимаются наукой и образованием. Стоун «содействует» Путину, который умалчивает неудобные для него факты и «продвигает» теории конспирации, пишет Foreign Policy.

Оливер Стоун (Фото: Peter Nicholls / Reuters)

Например, Стоун не ставит под сомнение слова Путина, отмечает журнал Foreign Policy, когда российский лидер заявляет, что США якобы предоставляли чеченским террористам техническую поддержку во время первой и второй чеченских войн. Несмотря на то, что Путин не может предоставить ему доказательств в причастности США в поддержке боевиков, Стоун принимает его слова на веру, пишет Foreign Policy.

Однако сам Стоун заявляет, что задавал президенту России неудобные вопросы и пытался нажать на болевые точки. Режиссер считает, что американские политики неправильно понимают Путина, которого он называет «непонятым человеком». Стоун уверен, что, если Вашингтон считает российского лидера главным врагом, то тогда должен узнать его со всех сторон.

Незадолго до премьеры Стоун заявил, что его работа — это попытка предотвратить дальнейшее ухудшение российско-американских отношений. Уже после премьеры фильма режиссер сказал в интервью журналу The Nation, что Россия и США должны быть союзниками, а не врагами, так как у них «много общих интересов», в том числе борьба против международного терроризма. По его словам, он решил снять фильм о Путине, так как западные СМИ демонизируют его образ с февраля 2007 года. Стоун полагает, что фильм позволяет посмотреть на международные проблемы с позиции российского лидера и может «способствовать миру, гармонии или лучшему пониманию [России]».

Те, кто хотят понять мышление Путина, останутся довольны после просмотра документального фильма Стоуна, полагает Питер Кузник, профессор истории Американского университета в Вашингтоне, который в 2012 году в соавторстве со Стоуном издал книгу «Нерассказанная история США». «Оливер дает платформу для Путина, на которой тот выражает свои взгляды. При этом слова Путина не подвергаются цензуре. Цель заключается в том, чтобы Путин раскрыл самого себя перед зрителем», — сказал Кузник РБК.

Репутация Путина на Западе давно сформировалась, и новый фильм, тем более снятый Стоуном, известным разоблачителем американского империализма, вряд ли способен как-то ее поменять, считает Иван Цветков, доцент кафедры американских исследований Санкт-Петербургского государственного университета. Однако в то же время, американское общество сейчас переживает очевидный кризис, связанный с массовым недовольством Трампом, и на этом фоне возможны удивительные метаморфозы в массовом сознании, рассуждает эксперт. «Путин в головах американцев может неожиданно совместить в себе две противоположные ипостаси: основной внешней демонической силы, и рационального, последовательного, эффективного лидера, которого так недостает современной Америке», — сказал РБК Цветков.

«После очень успешной карьеры в киноиндустрии Стоун приобрел репутацию конспиролога, — сказал РБК бывший посол США в России Майкл Макфол, профессор Стэнфордского университета. — Он отлично рассказывает истории в своих художественных фильмах, но его не воспринимают всерьез как журналиста, когда дело касается реальных фактов и истории».​

Кто такой Оливер Стоун?

Оливер Стоун — трижды лауреат премии американской киноакадемии «Оскар». Он снял множество фильмов, в том числе «Рожденный 4 июля», «Уолл-стрит», «Взвод», «Прирожденные убийцы», «Никсон», «Александр», «Сноуден» и другие. Стоун всегда интересовался теориями заговора. Один из самых его известных фильмов— «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», в котором он рассматривает версию о том, что убийство Кеннеди — заговор спецслужб. Стоуна критиковали за то, что он подрывает доверие к американским властям. Режиссер также с интересом следил за жизнью авторитарных лидеров и снял документальные фильмы о Фиделе Кастро, Уго Чавесе, Эво Моралесе и других левых лидерах латиноамериканских стран. В своем документально сериале «Нарассказанная история США» Стуон смотрит на историю США с позиции социалиста.

Автор: Павел Кошкин
Теги: Владимир Путин , кино , Оливер Стоун
Главное
Минобороны обяжет новых контрактников отчитаться за три года в интернете Политика
Материалы по теме
Как Оливер Стоун стал видеобиографом Владимира Путина Политика
Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным» покажет «Первый канал» Политика
Путин ответил Стоуну на фразу «говорят, вы хотите стать царем» Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP, © Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Материалы с отметкой
публикуются на правах рекламы
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений
и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку