СМИ узнали о российском следе в смерти информатора по «делу Магнитского»

Разведка США полагает, что Александра Перепеличного, которого называли информатором по «делу Магнитского», могли убить по приказу российских властей. Источники рассказали BuzzFeed, что Лондон тормозит расследование дела

Фотография Сергея Магнитского (Фото: Фонд «Hermitage Capital» / ТАСС)

Смерть Александра Перепеличного, которого называли информатором по делу Сергея Магнитского, могла быть связана с Кремлем. Информацию об этом власти США в специальном докладе сообщали британским секретным службам, передает издание BuzzFeed News со ссылкой на пять анонимных высокопоставленных источников в разведке США.

Эта информация содержалась в отчете, которое руководство разведывательных структур подготовило по просьбе конгресса США от 2015 года. Отчет касался «использования политических убийств как формы государственной деятельности Российской Федерацией с 1 января 2000 года». Документ подготовили в офисе директора национальной разведки (ODNI), Центральном разведывательном управлении и Агентстве национальной безопасности США. В нем содержалось заключение, что «с высокой долей вероятности» Перепеличный был убит по приказу из Кремля, рассказали собеседники агентства.

Представители ODNI и ЦРУ отказались от комментариев.

Сотрудников Секретной разведывательной службы Великобритании (МИ-6), согласившихся с выводами коллег из Соединенных Штатов, заставляли молчать, заявил изданию один из источников. По словам собеседника, сотрудников британских спецслужб просили молчать о деле по политическим соображениям — Лондон не желал обострять отношения с Москвой, как это было в случае с «делом Александра Литвиненко», пояснил он.

Перепеличный был найден мертвым 10 ноября 2012 года рядом со своим домом в графстве Суррей на юге Англии. В день смерти он вернулся в Великобританию из Парижа. В 2010 году Перепеличный передал прокуратуре Швейцарии документы о возможной причастности российских чиновников к выводу средств через структуры фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера. Телеканал Euronews сообщал, что Перепеличный также сотрудничал с расследованием смерти аудитора Сергея Магнитского. В ходе предварительных слушаний в Великобритании в марте 2017 года адвокат страховой компании, в которой страховался Перепеличный, заявил, что его клиента могли отравить супом из щавеля.

Французская полиция считает, что смерть Перепеличного стала результатом подготовленного убийства, сообщает BuzzFeed со ссылкой на четырех анонимных высокопоставленных собеседников в правоохранительных органах Франции. Полиция пыталась установить, был ли Перепеличный отравлен в ходе визита в Париж, но власти Великобритании препятствовали этим намерениям, рассказали источники. Лондон не передал Парижу никаких доказательств по делу Перепеличного и настаивал, что в его смерти нет ничего подозрительного, отметили источники.

Также BuzzFeed пишет, что ему удалось ознакомиться с гостиничными записями, которые показывают, что Перепеличный останавливался в Париже в отеле Le Bristol. С ним вместе была украинка Эльмира Медынская. Они провели в отеле две ночи и выписались 10 ноября, в день смерти Перепеличного, сообщает BuzzFeed. В Париже Медынскую называют очень важным источником и считают, что она одна из последних, кто видел Перепеличного живым. Изданию удалось с ней связаться. Разговор с ней журналисты провели в ее квартире в Париже.

Она рассказала, что встретилась с Перепеличным 8 ноября в Париже. По словам Медынской, Перепеличный был очень напряжен чем-то, на его телефон совершались «таинственные звонки», которые его пугали. Он никогда не рассказывал ей о своей жизни или работе, рассказала Медынская. Она рассталась с ним, потому что ей показалось, что он пытается купить ее расположение дорогими подарками. О смерти Перепеличного она узнала из письма от его жены Татьяны. Медынская не предполагала, что он мог быть отравлен. Татьяна Перепеличная не ответила на просьбы издания прокомментировать эту информацию.

Следователи из Великобритании связались с Медынской спустя несколько месяцев после смерти Перепеличного, рассказала она. Она получила письмо от следователя и подтвердила, что встречалась с Перепеличным. Затем ее спросили, не знала ли она четырех других женщин, с которыми связан Перепеличный. Она ответила отрицательно. С тех пор следователь, имя которого издание не приводит, не связывался с Медынской. Информацию о контактах полиции с Медынской изданию подтвердил детектив полиции Суррея.