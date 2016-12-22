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Bloomberg узнал о 39 пострадавших из-за атак «русских хакеров» штатах США
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Bloomberg узнал о 39 пострадавших из-за атак «русских хакеров» штатах США
Русские хакеры, 15:57
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Bloomberg узнал о 39 пострадавших из-за атак «русских хакеров» штатах США
«Русские хакеры» предпринимали попытки взломать системы избирательных комиссий в 39 штатах США из 50, узнал Bloomberg. Издание пишет, что экс-президент США Барак Обама пытался обсудить эти данные с Владимиром Путиным
Фото: imago / East News

Масштаб кибератак на избирательную систему США оказался гораздо шире, чем было известно ранее, пишет Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ходом расследования вмешательства России в выборы в США.

По данным издания, кибератакам подверглись в той или иной степени избирательные системы в 39 штатах из 50.

Изначально, пишет Bloomberg, российским хакерам удалось получить доступ к базе данных избирателей штата Иллинойс. Всего в ней содержатся персональные данные о 15 млн человек, в том числе имена, даты рождения, информация о водительских правах и даже некоторые цифры из девятизначного номера социального страхования избирателей. Хакеры не только получили доступ к данным 90 тыс. из них, но и попытались их изменить или удалить.

По мнению собеседников издания, этот ранее неизвестный факт свидетельствует о том, что злоумышленники тестировали границы своих возможностей и в будущем могут планировать какие-то другие «серьезные» атаки.

При этом главный юрисконсульт избирательной комиссии штата Иллинойс Кен Менцель пояснил, что система устроена таким образом, что даже удаление всей базы данных не способно повлиять на результаты выборов, так как ​изначально округа отправляют данные об избирателях в систему штата, и если информация о них будет изменена, одобрение такой «поправки» происходит вновь на уровне округа, а не штата. Эта процедура одинакова для всех штатов и исключает возможность манипулирования списком избирателей, указывает Bloomberg.

О попытках проникнуть в систему штата Иллинойс ФБР стало известно летом 2016 года. После внутреннего расследования, которое выявило следы хакерских атак еще в 38 штатах США, в декабре 2016 года президент США Барак Обама предпринял попытку обсудить эти данные с президентом России Владимиром Путиным, указывает Bloomberg.

В соответствии с данными собеседников издания, знакомых с разговором, Путин попросил Обаму предоставить больше информации об этих атаках, а также запросил гарантии того, что Россия будет в курсе расследования, даже если выяснится, что Москва причастна к этим взломам.

​​Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию Bloomberg, заявил 12 июня, что ему ничего не известно об этом разговоре. «Мне об этом ничего не известно, я в первый раз об этом слышу», — сказал Песков (цитата по «Интерфакс»).

Ранее о том, что президент Барак Обама использовал экстренную связь (так называемый красный телефон), чтобы потребовать от России прекратить кибератаки и не вмешиваться в избирательную кампанию в США, сообщал телеканал NBC News.

СМИ узнали о звонке Обамы в Москву по горячей линии из-за хакерских атак

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков тогда заявил, что разговор состоялся по обычному закрытому каналу связи, который главы государств используют для переговоров. Тогда Песков рассказал, что Обама действительно неоднократно упоминал эти кибератаки. И говорил: «Каждый раз, к сожалению, мы не смогли получить какое-то более или менее вразумительное обоснование этих обвинений».​

В Кремле опровергли разговор Обамы с Путиным по «красному телефону»
Политика

Официальные лица США неоднократно обвиняли Россию в организации кибератак на инфраструктуру избирательных комиссий США. Минюст США арестовал подрядчика АНБ Реалити Ли Виннер, которая передала изданию The Intercept информацию о кибератаках, организованных, по данным американских специалистов по кибербезопасности, ГРУ в августе 2016 года. В АНБ считают, что хакеры сосредоточились на сборе данных, непосредственно связанных с процессом регистрации избирателей США, а также о частных производителях машин, которые хранят и верифицируют информацию о списках избирателей. В Кремле эту информацию назвали «не соответствующей действительности».

Ранее Москва неоднократно отрицала свою причастность к кибератакам. Президент России сравнил обвинения Вашингтона в попытках повлиять на выборы в США с антисемитизмом. «Виноваты русские, они вмешались в наши выборы, а мы хорошие. Это вообще мне антисемитизм напоминает — во всем евреи виноваты, понимаете? Сам придурок, ничего сделать не может — евреи виноваты», — сказал Путин. По его словам, «ничем хорошим» такие «настроения» не заканчиваются.

Автор: Наталья Демченко
Теги: хакеры , Дмитрий Песков , выборы в США , избирательная система
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