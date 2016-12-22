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Путин заявил о желании придать приватизации более справедливый характер
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Путин заявил о желании придать приватизации более справедливый характер
Политика, 08:58
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Путин заявил о желании придать приватизации более справедливый характер
Путин старался сделать все, чтобы госимущество «не уходило за бесценок». В интервью Оливеру Стоуну он заявил, что объяснил олигархам новые правила, и большинство с ними согласилось
Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Президент России Владимир Путин считает, что процесс приватизации в России не останавливался, но он стремился придать ей более справедливый характер. Об этом он заявил в интервью Оливеру Стоуну, которое вышло на телеканале ShowTime.

По словам главы государства, он «сделал все, чтобы государственное имущество не уходило за бесценок, чтобы прекратилось действие схем, при которых была создана олигархия и при которых люди в одночасье становились миллиардерами» (цитата по ТАСС, который ознакомился с первой серией интервью).

На вопрос Стоуна об отношении к олигархам Путин ответил, что «все-таки олигархи — тоже разные». По его словам, он объяснил представителям большого бизнеса, что никто не посягает на их собственность, но «закон есть закон».

«Это был откровенный, честный разговор. Прежние схемы должны прекратить свое существование. Законы должны быть гораздо более справедливыми, а бизнес должен нести большую социальную ответственность», — продолжил глава государства.

Путин считает, что подавляющее большинство бизнесменов согласились с этими правилами, но они не понравились тем, кто «зарабатывает миллионы и миллиарды не благодаря своим талантам бизнесмена, а благодаря умению наладить отношения с властью». При этом он отметил, что таких бизнесменов — единицы.

В феврале 2003 года Путин встретился с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей. На ней присутствовали российские бизнесмены, в том числе, Михаил Ходорковский, который в тот момент был главой ЮКОСа. Тогда обсуждалась тема коррупции. Forbes писал, что Ходорковский привел пример покупки «Роснефтью» нефтяной компании «Северная нефть» за $600 млн., подтверждающий, по его мнению, факты коррупции в России.​ В октябре 2003 года бизнесмен был арестован по подозрению в хищениях и неуплате налогов.

Автор: Наталья Кондрашова
Теги: Владимир Путин , приватизация , Оливер Стоун
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