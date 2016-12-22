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Путин рассказал о непростом решении взять ответственность за Россию
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Путин рассказал о непростом решении взять ответственность за Россию
Политика, 05:17
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Путин рассказал о непростом решении взять ответственность за Россию
Владимир Путин заявил, что не сразу согласился на предложение стать премьером с последующим выдвижением на пост президента. Он отметил, что это решение далось ему непросто, в том числе из-за беспокойства о детях
Владимир Путин (Фото: Matt Dunham / Reuters)

Президент Владимир Путин в интервью с американским режиссером Оливером Стоуном рассказал о том, как он принимал решение возглавить Россию и взять на себя ответственность за страну. Об этом сообщает ТАСС, который ознакомился с первой серией фильма «Интервью с Путиным», которая в ночь на 13 июня вышла в эфире телеканала ShowTime.

Глава государства поделился, что он не сразу согласился на предложение на тот момент президента России Бориса Ельцина возглавить правительство в 1999 году с последующей перспективой выдвижения на пост главы государства. Это решение, отметил лидер, далось ему непросто, в том числе из-за беспокойства о безопасности своей семьи.​

Путин пояснил, что когда приехал из Санкт-Петербурга в Москву, у него не было в столице «какой-то особой поддержки, каких-то мощных связей», и он не понимает, почему Борис Ельцин остановил свой выбор именно на нем.

«Но когда Ельцин предложил мне это (стать премьер-министром. — РБК) в первый раз, я отказался. Он прямо в свой кабинет меня пригласил, сказал, что хотел бы назначить меня премьер-министром и хотел бы, чтобы я потом баллотировался в президенты. Я сказал, что это очень большая ответственность, это может поменять всю жизнь мою и я не уверен, что я к этому готов».

Глава государства отметил, что возглавить государства в то время, когда он это сделал, было непросто. По словам президента, быть высокопоставленным чиновником и проводить время как обычный человек — это разные вещи, поскольку рядовые граждане не несут персональную ответственность за то, то происходит в их стране.

«Взять на себя ответственность за Россию в той ситуации — это очень непростое дело. И, откровенно говоря, я не знал, какие окончательно планы в отношении меня у президента Ельцина, и я не знал, как долго я могу это делать, потому что в любую секунду могут прийти и сказать: свободен. И я думал тогда только об одном — куда спрятать детей», — сказал президент.

После этих слов Оливер Стоун переспросил Путина, действительно ли все происходило так, как он это описывает, на что глава государства ответил утвердительно.

«Представьте себе, что меня бы освободили от занимаемой должности — охраны нет, ничего нет, и что делать? Как жить и как обеспечить безопасность семьи? Я просто для себя тогда решил: вот если судьба так распорядилась, то тогда уже нужно до конца идти, — и тогда я еще не знал на 100%, что будут президентом, никаких гарантий по этому поводу никто не давал», — пояснил он.

Путин также рассказал, что в то время он стал редко видеться со своей семьей, с детьми, потому что рано уходил из дома и поздно возвращался. «Я не вставал в четыре часа утра. Я ложился в двенадцать, час, полвторого и вставал часов в семь. Я всегда спал 6-7 часов», — отметил он.

Путин рассказал о своих дочерях и об отношениях в семье
Политика

Говоря об отношениях со своими дочерьми в настоящее время, Путин отметил, что встречается с ними, с их супругами и со своими внуками. Он добавил, что иногда у него возникают с ними разногласия, однако их разговоры в такие моменты носят характер дискуссии, а не спора. Президент уточнил, что его дети не связаны с политикой или бизнесом, они занимаются наукой и образованием. На утверждение режиссера, что лидеру повезло с детьми, он резюмировал, что гордится ими.

Президент Владимир Путин и Оливер Стоун в течение двух лет провели четыре продолжительных беседы, на основе которых режиссер собрал документальный фильм «Интервью с Путиным». Его премьерный показ состоялся в эфире американского телеканала Showtime в ночь на 13 июня. Российская аудитория сможет ознакомиться с фильмом с 19 по 22 июня в 21:30 мск, права на трансляцию уже приобрел «Первый канал».

Автор: Анна Трунина
Теги: Россия , Владимир Путин , Оливер Стоун , Интервью
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Путин рассказал о своих дочерях и об отношениях в семье Политика
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