Навального арестовали на 30 суток за организацию акции протеста в Москве

Симоновский суд Москвы санкционировал арест политика Алексея Навального на 30 суток за призывы к участию в несанкционированной акции протеста на Тверской улице в Москве, которая прошла в понедельник, 12 июня

Алексей Навальный (Фото: Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального / ТАСС)

Симоновский районный суд Москвы назначил политику, основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному административный арест на 30 суток за нарушение правил проведения митингов и демонстраций, в частности, за призывы к участию в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста на Тверской улице, а также за неповиновение сотрудникам полиции, передает «Интерфакс».

Так, судья Анастасия Лоскутова признала Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации).​

twitter: https://twitter.com/navalny/status/874373218748035072

Адвокат Вадим Кобзев заверил, что его подзащитному не может быть вменено повторное правонарушение, поскольку ранее Навальный привлекался к ответственности по другому административному составу. По мнению адвоката Константина Терехова, протокол должны были составить за организацию одновременного массового пребывания граждан, повлекшее нарушение общественного порядка, по ст. 20.2.2 КоАП.

Заметка дополняется.