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Навального арестовали на 30 суток за организацию акции протеста в Москве
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Навального арестовали на 30 суток за организацию акции протеста в Москве
Политика, 00:14
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Навального арестовали на 30 суток за организацию акции протеста в Москве
Симоновский суд Москвы санкционировал арест политика Алексея Навального на 30 суток за призывы к участию в несанкционированной акции протеста на Тверской улице в Москве, которая прошла в понедельник, 12 июня
Алексей Навальный (Фото: Евгений Фельдман для кампании Алексея Навального / ТАСС)

Симоновский районный суд Москвы назначил политику, основателю Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексею Навальному административный арест на 30 суток за нарушение правил проведения митингов и демонстраций, в частности, за призывы к участию в не согласованной с мэрией Москвы акции протеста на Тверской улице, а также за неповиновение сотрудникам полиции, передает «Интерфакс».

Так, судья Анастасия Лоскутова признала Навального виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.8 ст.20.2 КоАП (повторное нарушение установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации).​

twitter: https://twitter.com/navalny/status/874373218748035072

Адвокат Вадим Кобзев заверил, что его подзащитному не может быть вменено повторное правонарушение, поскольку ранее Навальный привлекался к ответственности по другому административному составу. По мнению адвоката Константина Терехова, протокол должны были составить за организацию одновременного массового пребывания граждан, повлекшее нарушение общественного порядка, по ст. 20.2.2 КоАП.

Заметка дополняется.

Автор: Анна Трунина
Теги: суд , арест , протесты , Алексей Навальный
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