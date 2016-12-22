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Как Оливер Стоун стал видеобиографом Владимира Путина
Политика, 08:48
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Как Оливер Стоун стал видеобиографом Владимира Путина
12 июня в США состоится премьера фильма Оливера Стоуна «Интервью с Путиным». По словам режиссера, лента откроет американцам глаза и расскажет о взглядах президента на события, произошедшие за последние 17 лет
Владимир Путин и Оливер Стоун (Фото: Courtesy of Showtime)

Стоун-режиссер

Оливер Стоун родился 15 сентября 1946 года в Нью-Йорке. В конце 1960-х воевал во Вьетнаме, а после демобилизации поступил в Нью-Йоркский университет на факультет режиссуры, на курс Мартина Скорсезе. Окончив университет, Стоун занимался написанием сценариев.

В 1978 году Стоун получил премию «Оскар» за лучший адаптированный сценарий к фильму «Полуночный экспресс». Тогда же он стал работать в качестве режиссера. На рубеже 1980–1990-х годов он снял «вьетнамскую трилогию» («Взвод», «Рожденный 4 июля», «Небо и земля»). Первая картина цикла получила положительные отзывы критиков и была удостоена большого количества наград, в том числе четырех премий «Оскар» (в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая режиссура», «Лучший звук», «Лучший монтаж»). За фильм «Рожденный 4 июля», главную роль в котором сыграл Том Круз, Стоун также получил «Оскар» как лучший режиссер.

Оливер Стоун на церемонии вручения премии «Оскар», 1990 год (Фото: Douglas C. Pizac / AP)

Стоун и президенты

Политикой режиссер Стоун начал интересоваться с начала 1990-х годов. В 1991 году на экраны вышла его лента «Джон Ф. Кеннеди. Выстрелы в Далласе», главную роль в которой сыграл Кевин Костнер. Стоун хоть и не первым, но поставил под сомнение официальную версию убийства американского президента. Спустя четыре года вышел фильм «Никсон», а в 2008 году — «Буш» (оригинальное название в американском прокате — W).

В 2003 и 2004 годах Стоун снял две документальные картины о лидере кубинской революции Фиделе Кастро, в их основу легли многочасовые интервью с самим Кастро, жителями острова и кубинскими диссидентами.

В 2007 году Стоун хотел снять документальный фильм о президенте Ирана Махмуде Ахмадинежаде, однако получил отказ. «Американский кинематограф не имеет никакого отношения к искусству, это всего лишь средство пропаганды. Последние годы США ведут последовательную политику создания образа Ахмадинежада, который не имеет никакого отношения к действительности», — заявил тогда советник иранского президента по работе со СМИ.

Стоун-документалист

В 2012 году на телеканале Showtime, который будет показывать и новую картину Стоуна о Владимире Путине, состоялась премьера документального сериала «Нерасказанная история США». В сериале описывались события американской истории с начала Второй мировой войны и до наших дней. В 2014 году вышел еще один документальный фильм Стоуна «Мой друг Уго» — о президенте Венесуэлы Уго Чавесе.

В июне 2016 года Стоун обратил свое внимание на постсоветское пространство. Тогда на кинофестивале в сицилийском городе Таормина был представлен фильм «Украина в огне» — пересказ истории Украины с XVII века по 2014 год. Стоун выступил в качестве продюсера ленты и взял интервью у Путина и экс-президента Украины Виктора Януковича. Тогда же вышел еще один фильм, основанный на реальных событиях, — картина «Сноуден», главную роль в которой сыграл Джозеф Гордон-Левитт.

Стоун и Путин

​Впервые Путин появился в фильме Стоуна «Украина в огне». Там он описывал свой взгляд на произошедшие в стране события, в том числе и на присоединение Крыма.

«Я бы хотел спросить, что такое демократия? Демократия — это политика, основанная на воле народа. Как выясняется воля народа? В современном мире — с помощью голосования. Пришло свыше 90% людей, и все они проголосовали за присоединение к России. Нужно уважать выбор людей. Не подстраивать каждый раз под свои геополитические интересы международное право и принципы демократии. У нас не было там никаких боевых действий. Там никто не стрелял. Никто и никого не убивал».

Владимир Путин в фильме «Украина в огне»

Над фильмом «Интервью с Путиным» Стоун работал больше двух лет: за два года удалось записать 12 интервью (30 часов чистого времени).

В интервью газете Sydney Morning Herald режиссер заявил, что кинолента откроет американцам глаза на другое мировоззрение и расскажет о взглядах Путина на события, произошедшие с тех пор, как он стал президентом России в 2000 году.​

«Это покажет отдельную точку зрения на ряд громких событий, которую мы, как американцы, не слышали. Для записей этих бесед мы приезжали к Путину четыре раза за два последних года. Я говорил с ним изначально о деле Сноудена, которое отражается в фильме. После этого, я думаю, он понял, что мне можно верить как режиссеру и человеку, поскольку я минимально редактировал его слова».

Оливер Стоун в интервью Sydney Morning Herald

Путин Оливера Стоуна, как стало известно из тизеров Showtime, играет в хоккей, ходит в спортзал, кормит лошадь морковкой. Он шутит о критических днях и геях на подлодке, смотрит фильм Стэнли Кубрика «Доктор Стрейнджлав», вспоминает работу в КГБ и признается, что мало успевает играть с внуками.

Сам Стоун часто критикует американскую власть и в особенности — ЦРУ. По его мнению, организация стоит за большинством конфликтов в мире. Присоединение Крыма он поддерживает, а в присутствие российских военных в Донбассе не верит.

«Проблема в том, что в нашей стране не знают реального положения вещей. Если бы я был президентом Трампом, я бы рассекретил всю информацию по Украине... Отсюда начинается новая холодная война. Есть неопровержимые факты: ЦРУ приложило руку ко всем важным событиям в современной истории. А Украина была одной из главных целей ЦРУ с самого начала холодной войны.

Оливер Стоун в интервью Sydney Morning Herald

В США, которым Стоун пообещал открыть глаза на российского президента, выход фильма воспринимают прохладно. «Когда Америка посылает своих людей на интервью с Путиным, она не посылает лучших, — пишет колумнист The Daily Beast Марлон Стерн. — Посылают Оливера Стоуна — опытного ревизиониста, который последние десятилетия провел с диктаторами».

Автор: Алексей Гаврилко, Юлия Сапронова
Теги: Владимир Путин , Оливер Стоун
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