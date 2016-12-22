СМИ узнали о предложении Бастрыкина опробовать критиков СК на Кадырове

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил одному из критиков его ведомства занять вакантную должность в Чечне и там на деле показать, что он сможет сделать, рассказал «Дождю» адвокат Александр Молохов

Александр Бастрыкин (Фото: Андрей Епихин / ТАСС)

На закрытом мероприятии в Московской академии Следственного комитета глава ведомства Александр Бастрыкин рассказал, что предложили одному из критиков действий следователей занять вакантную должность в Чечне и опробовать там свои силы, сообщает телеканал «Дождь».

Телеканалу об этом рассказал адвокат Александр Молохов, который присутствовал на мероприятии в академии СК.

По словам адвоката, Бастрыкин рассказал о «баттле», который у него возник в ходе дискуссии в МГУ с одним из молодых слушателей. В ходе дискуссии присутствующие забросали его обвинениями, охарактеризовав Следственный комитет «монстрами и опричниками».

«И какой-то там товарищ очень активно нападал. И Александр Иванович вызвал его из зала и сказал — хорошо, вы только критикуете, вы какое-то отношение имеете к правоохранительной системе? Он говорит — да. А Бастрыкин отвечает: тогда я предлагаю вам завтра занять вакантную должность руководителя управления следственного комитета по Чечне. Пожалуйста, реализуйте свои идеи на практике. Хоть завтра готов вас назначить к Рамзану Ахматовичу, посмотрим, что вы сможете сделать», — передает телеканал рассказ Молохова. ​

Как ранее писал РБК, Бастрыкин выступал перед студентами юридического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в понедельник, 9 сентября. Он посоветовал молодым людям отказаться от участия в несогласованных акциях протеста и митингах и вместо этого использовать «легальные способы выражения» собственного мнения.

Он также прочитал студентам лекцию об истории зарождения и развития следственных органов в России и деятельности ведомства по противодействию преступности в настоящие дни. «В ходе выступления Александр Бастрыкин затронул и вопрос влияния различного рода движений на молодых людей, призвав студентов использовать легальные способы выражения своего мнения и отстаивания гражданской позиции вместо участия в различного рода несанкционированных массовых акциях», — говорилось в сообщении СК о встрече.

Бастрыкин также привел статистические данные о раскрываемости преступлений в России. По его словам, этот показатель находится на высоком уровне, уточнили в СК.

