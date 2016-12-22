КНДР назвала легитимным присоединение Крыма к России

В Северной Корее издали политические атласы, на которых Крым в составе России. КНДР изначально голосовала против резолюции Генассамблеи ООН о территориальной целостности Украины

Фото: Алексей Павлишак / ТАСС

Северокорейское издательство «Научная энциклопедия» выпустило политический атлас, на котором полуостров Крым находится в составе России. Об этом сообщает посольство России в КНДР в своем Facebook.

В посольстве в связи с этим обратились за комментарием в МИД Северной Кореи, где дипломатам пояснили, что Пхеньян «уважает результаты состоявшегося в Крыму референдума», а итоги голосования считает «легитимными и полностью отвечающими международно-правовым нормам».

В дипмиссии напомнили, что КНДР официально обозначила свою позицию по вопросу принадлежности Крыма еще при голосовании в ООН в 2014 году. Тогда Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку территориальной целостности Украины: «за» проголосовали 100 стран, еще 58 воздержались. Среди стран, проголосовавших против резолюции, были КНДР, Россия, Армения, Белоруссия.

В документе содержится призыв к странам не признавать любое изменение статуса Крыма и Севастополя и воздерживаться от действий, которые можно рассматривать как признание изменения статуса.

Помимо КНДР Крым как территорию России признали Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа и Сирия.

Полуостров был присоединен к России в 2014 году после референдума, на котором большинство проголосовавших поддержали вхождение в состав России. Западные страны рассматривают это событие как аннексию, исходя из этой позиции были введены санкции против России. В Москве говорят, что все процедуры соответствовали нормам международного права.