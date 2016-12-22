Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,05 57,60 EUR Нал. 68,76 68,20 USD Бирж. 57,71 -0,13 EUR Бирж. 68,30 -0,27 USD ЦБ. 57,69 -0,23 EUR ЦБ. 68,45 -0,06 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 5269,80 +447,80 ММВБ 2094,96 -0,29% РТС 1143,96 +0,06% Brent 56,06 -1,08% DJIA 22868,62 -0,02% Nasdaq 6604,38 +0,01% FTSE 7556,24 +0,30%
Facebook разрешит политическую рекламу реальным пользователям из России
Лента новостей
В Олимпийском комитете России назвали абсурдом идею чипировать атлетов 20:06, Общество Опубликовано видео подъема арки Крымского моста с плавучих опор 19:55, Технологии и медиа Налог для малого бизнеса решили повысить впервые за три года 19:47, Экономика Скворцова сообщила о первых закупках «КамАЗов» для скорой помощи 19:44, Технологии и медиа «Касперский» на фоне обвинений в шпионаже расширит работу с Интерполом 19:41, Технологии и медиа «Барселона» предложила Месси рекордный бонус за продление контракта 19:34, Спорт Один день Алексея Валентиновича и Игоря Ивановича в офисе «Роснефти» 19:31, Бизнес В ПАСЕ раскритиковали украинский закон об образовании 19:10, Политика КНДР назвала легитимным присоединение Крыма к России 19:02, Политика Володина и депутатов пересадили на другой борт из-за поломки самолета 18:56, Общество Facebook разрешит политическую рекламу реальным пользователям из России 18:54, Политика Российские поставщики Ford начали экспорт автокомпонентов в Румынию 18:39, Бизнес В США и Британии расследуют случаи домогательства продюсера Вайнштейна 18:38, Общество Прохладные депозиты: как изменились ставки по вкладам и чего от них ждать 18:29, Деньги Счет за независимость: чем Мадрид ответил Барселоне 18:29, Мнение Порошенко пообещал «поотрубать руки» за воровство в армии Украины 18:19, Политика Итоги осеннего губернаторопада: карта отставок 18:11, Политика В Москве произошел пожар на территории завода «Серп и Молот» 18:08, Общество Lufthansa выкупила две «дочки» Air Berlin 17:43, Бизнес Польша опровергла слова России о размещении новых американских танков 17:43, Политика Поклонская обратилась к генпрокурору после слов патриарха о «Матильде» 17:37, Общество Знакомство с обновленным Range Rover в видеообзоре Autonews.ru 17:33, Авто ФАС завела дело на пивзавод «Афанасий» за использование символики ЧМ-2018 17:32, Бизнес В США нашли потерянную скульптуру Огюста Родена 17:25, Общество Армия Пакистана спасла плененную террористами в 2012 году семью 17:19, Общество Mail.Ru Group запустила конкурента AliExpress 17:14, Технологии и медиа На экс-генсека FIFA завели дело из-за телеправ 17:08, Технологии и медиа Делегация из Триполи приехала обсудить возвращение посольства России 16:59, Политика
Facebook разрешит политическую рекламу реальным пользователям из России
Политика, 18:54
0
Facebook разрешит политическую рекламу реальным пользователям из России
Социальная сеть Facebook разрешит политическую рекламу из России, если убедится, что она была запущена реальными пользователями, а не ботами
Шерил Сандберг (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

Главный исполнительный директор Facebook Inc. Шерил Сандберг заявила в интервью Axios, что компания намерена разрешить размещение политической рекламы из России, если будет уверена, что такие объявления публикуются реальными людьми, а не с фейковых учетных записей.

«Когда вы заявляете, что выступаете за свободу выражения, вы разрешаете [пользователям] свободно выражать свои взгляды», — подчеркнула она.

В начале сентября Facebook провел исследование нецелевого использования социальной сети и выяснил, что за последние два года со связанных с Россией аккаунтов была куплена политическая реклама «разобщающего» характера на сумму $100 тыс. Социальная сеть удалила около 3 тыс. таких объявлений.

Собранные данные основатель Facebook Марк Цукерберг обещал передать конгрессу США, чтобы он изучил их на предмет связей с делом о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. Тогда же миллиардер сообщил, что Facebook занимается пересмотром принципов обработки политических рекламных объявлений, которые пользователи могут платно размещать в социальной сети.

​В своем интервью Axios Шерил Сандберг еще раз подтвердила, что компания намерена содействовать конгрессу в его расследовании.

По ее словам, размещение политической рекламы из России рассматривается в компании как «новая угроза» пользователям социальной сети — наряду со взломом учетных записей и кражей персональных данных пользователей.

Она также подчеркнула, что социальная сеть готова сотрудничать с обеими палатами конгресса, а также с разведывательными ведомствами США, если те решат, что им самим необходимо размещение рекламных объявлений в Facebook.

В Кремле причастность к размещению политической рекламы в Facebook опровергли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти никогда не занимались размещением политической рекламы в социальной сети. «Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook, и никогда этим не занимались, и никогда российская сторона не была к этому причастна», — заявил он.

По данным Facebook, всего с июня 2015-го по май 2017 года размещением политической рекламы занимались пользователи 470 фейковых учетных записей. ​ «Разобщающие» сообщения не содержали прямых отсылок к выборам, голосованию или личности одного из кандидатов, однако затрагивали широкий спектр дискуссионных в США социальных и политических проблем, от ЛГБТ до иммигрантов и права на свободное владение оружием.

После появления заявления социальной сети группа конгрессменов из Демократической партии обратилась в избирательную комиссию США с просьбой урегулировать вопросы, связанные с размещением политической рекламы в Facebook, — установить жесткие правила об открытии информации о спонсорах и заказчиках политической рекламы.

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Россия , Facebook , объявления , политическая реклама
Главное
Налог для малого бизнеса решили повысить впервые за три года Экономика
Материалы по теме
В Facebook сообщили о 10 млн просмотрах «российской рекламы» в США Политика
Facebook наймет 1 тыс. человек из-за данных о покупках рекламы из России Политика
CNN связал рекламу о насилии над афроамериканцами в Facebook с Россией Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку