Facebook разрешит политическую рекламу реальным пользователям из России

Социальная сеть Facebook разрешит политическую рекламу из России, если убедится, что она была запущена реальными пользователями, а не ботами

Шерил Сандберг (Фото: Philippe Wojazer / Reuters)

Главный исполнительный директор Facebook Inc. Шерил Сандберг заявила в интервью Axios, что компания намерена разрешить размещение политической рекламы из России, если будет уверена, что такие объявления публикуются реальными людьми, а не с фейковых учетных записей.

«Когда вы заявляете, что выступаете за свободу выражения, вы разрешаете [пользователям] свободно выражать свои взгляды», — подчеркнула она.

В начале сентября Facebook провел исследование нецелевого использования социальной сети и выяснил, что за последние два года со связанных с Россией аккаунтов была куплена политическая реклама «разобщающего» характера на сумму $100 тыс. Социальная сеть удалила около 3 тыс. таких объявлений.

Собранные данные основатель Facebook Марк Цукерберг обещал передать конгрессу США, чтобы он изучил их на предмет связей с делом о «российском вмешательстве» в выборы 2016 года. Тогда же миллиардер сообщил, что Facebook занимается пересмотром принципов обработки политических рекламных объявлений, которые пользователи могут платно размещать в социальной сети.

​В своем интервью Axios Шерил Сандберг еще раз подтвердила, что компания намерена содействовать конгрессу в его расследовании.

По ее словам, размещение политической рекламы из России рассматривается в компании как «новая угроза» пользователям социальной сети — наряду со взломом учетных записей и кражей персональных данных пользователей.

Она также подчеркнула, что социальная сеть готова сотрудничать с обеими палатами конгресса, а также с разведывательными ведомствами США, если те решат, что им самим необходимо размещение рекламных объявлений в Facebook.

В Кремле причастность к размещению политической рекламы в Facebook опровергли. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что власти никогда не занимались размещением политической рекламы в социальной сети. «Мы не знаем, кто и как размещает рекламу в Facebook, и никогда этим не занимались, и никогда российская сторона не была к этому причастна», — заявил он.

По данным Facebook, всего с июня 2015-го по май 2017 года размещением политической рекламы занимались пользователи 470 фейковых учетных записей. ​ «Разобщающие» сообщения не содержали прямых отсылок к выборам, голосованию или личности одного из кандидатов, однако затрагивали широкий спектр дискуссионных в США социальных и политических проблем, от ЛГБТ до иммигрантов и права на свободное владение оружием.

После появления заявления социальной сети группа конгрессменов из Демократической партии обратилась в избирательную комиссию США с просьбой урегулировать вопросы, связанные с размещением политической рекламы в Facebook, — установить жесткие правила об открытии информации о спонсорах и заказчиках политической рекламы.