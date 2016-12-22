Госдепартамент объявил о выходе США из ЮНЕСКО

США намерены выйти из состава учреждения ООН по вопросам науки и культуры в конце 2018 года

Штаб-квартира ЮНЕСКО (Фото: Francois Mori / AP)

Государственный департамент США уведомил руководителя ЮНЕСКО Ирину Бокову о своем решении выйти из состава этого специализированного учреждения ООН по вопросам образования, науки и культуры.

В сообщении Госдепартамента отмечается, что вплоть до 31 декабря 2018 года США планируют оставаться в составе ЮНЕСКО, а в дальнейшем намерены получить статус наблюдателя.

«Решение далось нелегко, оно отражает озабоченность США ростом задолженности, необходимостью проведения фундаментальной реформы организации и сохраняющимися в ЮНЕСКО антиизраильскими настроениями», - говорится в сообщении Госдепа.

Глава ЮНЕСКО заявила, что сожалеет о решении властей США. В своем официальном заявлении Ирина Бокова напомнила о многочисленных проектах, реализованных ЮНЕСКО совместно с США и о том, что многие из природных и рукотворных объектов США внесены в Список Всемирного наследия.

«Достойно глубокого сожаления то, что США выходят из агентства ООН, которое содействует образованию во имя мира и защищает культуру от атак на нее, как раз в то время, когда конфликты продолжают раздирать страны и народы по всему миру», - говорится в заявлении Боковой.

В 2011 году в состав ЮНЕСКО на правах полноправного члена была принята Палестинская автономия. В знак протеста против этого решения власти США объявили о прекращении финансирования ЮНЕСКО.

Осенью 2016 года исполком ЮНЕСКО поддержал предложенную Египтом и Палестиной резолюцию, согласно которой еврейский народ не имеет связей с расположенной в Иерусалиме Храмовой горой. Представитель США в ЮНЕСКО выступал против принятия этой резолюции, в то время как Россия документ поддержала.

Министр образования Израиля, президент Национальной комиссии Израиля по делам ЮНЕСКО Нафтали Беннет назвал принятое организацией решение «позорным», объявив о полномасштабной приостановке сотрудничества с ЮНЕСКО.

В октябре 2017 года американское издание Foreigh Policy сообщило, что США готовы официально объявить о выходе из ЮНЕСКО, чтобы выразить свой протест против принятия организацией антиизраильских резолюций.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов назвал выход США из ЮНЕСКО «юридическим оформлением того, что на практике давно случилось». «На самом деле это не начало истории, это ее финал. Они [США] перестали платить [взносы], а теперь решили оформить все окончательно. Формальный повод был в том, что ЮНЕСКО признала Палестину. То есть они [США] де-факто уже не были в ЮНЕСКО», - сообщил РБК Климов.

По его словам, США выходят из тех организаций, где они себя «комфортно не чувствуют». «Они поэтому вышли в свое время из Межпарламентского союза. А делают они все это очень хитро: они сначала перестают платить деньги – взнос, а потом они выходят», - добавил Климов.

«Для ЮНЕСКО вся эта ситуацию отразится очень нехорошо, ведь вклад США был существенным. Но и для США это будет не сильно хорошо, ведь им придется жить без мировой культуры. Затрудняюсь сказать почему решились на такое решение – это в самом деле странный шаг и вопросы стоит адресовать Трампу», - рассказал РБК член комитета Госдумы по культуре Владимир Бортко.