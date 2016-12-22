Австрия подаст в суд на Германию из-за дорожного налога для иностранцев

Немецкий парламент принял законопроект о введении транспортного сбора для иностранных автовладельцев. Хотя он начнет действовать только в 2019 году, Австрия уже подготовила и собирается направить в Европейский суд иск

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Австрия подаст в Европейский суд на Германию из-за планов ввести дорожный налог, который будут платить только иностранные граждане. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на австрийского министра транспорта Йорга Лейхтфрида.

Бундестаг в марте 2017 года принял законопроект о введении для водителей сбора за пользование немецкими дорогами, который может достигать €130 в год. Причем для самих немцев новые выплаты будут компенсированы сокращением налога на автомобиль.

«Это косвенная дискриминация по принципу национальности», — заявил Лейхтфрид, добавив, что Еврокомиссия упустила шанс установить «справедливость в Европе», не выступив против введения налога.

По словам австрийского министра, Германия пытается воспользоваться правом сильнейшего, хотя в Евросоюзе должен главенствовать закон.​ Австрия подготовила иск объемом 30 страниц, который будет подан в суд.

По оценке конституционного адвоката Вальтера Обвексера, который подготовил к австрийскому иску экспертное заключение, суд может завершить рассмотрение дела к концу следующего года. ​А новый германский налог вступит в действие в 2019 году.