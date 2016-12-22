Путин объяснил немецким бизнесменам присутствие Назарбаева на переговорах

Владимир Путин пригласил на встречу с немецкими предпринимателями Нурсултана Назарбаева и пообещал, что тот не будет мешать. Ожидалось, что стороны, в частности, обсудят поставку турбин Siemens в Крым вопреки санкциям

Президент Владимир Путин провел в резиденции «Бочаров Ручей» в Сочи встречу с немецкими бизнесменами, которую организовал Восточный комитет немецкой экономики. Путин обсудил с ними влияние американских санкций на двухсторонние отношения, передает корреспондент РБК.

На встречу Путин пришел «не один», он пригласил президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. «Он не только не помешает, а наоборот», — заверил Путин, добавив, что немецкие бизнесмены смогут поговорить с президентом еще одной страны, с которой работает Восточный комитет.

По словам Путина, экономические отношения с Германией «не затухают». Президент привел в пример рост двусторонней торговли на 22% и инвестиций (в первом квартале их объем составил $312 млн). Путин пообещал, что для иностранных предпринимателей будут сниматься административные барьеры, ресурсы будут вкладываться в развитие инфраструктуры и подготовку кадров.

Назарбаев счел встречу с немецкими бизнесменами «подарком». Президент Казахстана также поблагодарил Путина за то, что тот не стал говорить по-немецки. «Спасибо за то, что вы с коллегами не стали говорить на немецком, иначе я бы ничего не понимал», — признался Назарбаев.

Восточный комитет немецкой экономики представлял его председатель Вольфганг Бюхеле.«Мы поддерживаем негативное отношение ЕС и федерального правительства Германии к этим санкциям [США. — РБК]. Мы говорим об опасности экстерриториального применения этих санкций», — заявил Бюхеле.

Ранее сообщалось, что 12 октября Путин встретится с представителями крупных немецких компаний Linde, Bauer, Knauf, Siemens, Wintershall, Metro и Nord Stream. Ожидалось, что на встрече будет затронута поставка в Крым турбин Siemens в обход санкций.

В июле стало известно, что изготовленные на заводе СП Siemens и «Силовых машин» в Петербурге турбины для электростанций были модернизированы «Ростехом», а затем компания «Технопромэкспорт» поставила их в Крым. Siemens подала к компании иск в Московский арбитраж.