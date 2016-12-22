Песков назвал абсурдными обвинения в адрес «Лаборатории Касперского»

Обвинения в адрес «Лаборатории Касперского», которая, как писала The Wall Street Journal, помогает российскому правительству в шпионаже, абсурдны. Такую позицию высказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

Дмитрий Песков (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Обвинения в использовании государством программ «Лаборатории Касперского» для шпионажа Песков назвал абсурдной информацией, сообщает корреспондент РБК. «Государство не имеет, не имело никакого отношения к подобной деятельности. Все подобные обвинения беспочвенны и бездоказательны», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.

В ночь на 12 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что российское правительство использовало программы «Лаборатории Касперского» для шпионажа на компьютерах по всему миру. В частности, программа якобы искала гриф «совершенно секретно», который мог содержаться на правительственных документах.

The Wall Street Journal подчеркивает, что число компьютеров, к которым получила доступ программа, пока не известно. Кроме того, неясен и способ «кражи» каких-либо секретных материалов.