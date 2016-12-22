Песков назвал абсурдными обвинения в адрес «Лаборатории Касперского»

Обвинения в использовании государством программ «Лаборатории Касперского» для шпионажа Песков назвал абсурдной информацией, сообщает корреспондент РБК. «Государство не имеет, не имело никакого отношения к подобной деятельности. Все подобные обвинения беспочвенны и бездоказательны», — подчеркнул пресс-секретарь Владимира Путина.
В ночь на 12 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что российское правительство использовало программы «Лаборатории Касперского» для шпионажа на компьютерах по всему миру. В частности, программа якобы искала гриф «совершенно секретно», который мог содержаться на правительственных документах.
The Wall Street Journal подчеркивает, что число компьютеров, к которым получила доступ программа, пока не известно. Кроме того, неясен и способ «кражи» каких-либо секретных материалов.Ранее WSJ сообщала о том, что с помощью программ «Лаборатории Касперского» Россия получила данные Агентства национальной безопасности США. Якобы раскрыть это удалось при помощи израильских спецслужб, взломавших внутреннюю сеть «Лаборатории Касперского».
В «Лаборатории Касперского» обвинения в свой адрес отвергли, назвав их «необоснованными». В компании отметили, что «Лаборатория Касперского» не имеет связей «ни с одним государством мира» в области содействия кибершпионажу. Сам Евгений Касперский счел подозрения результатом политической борьбы.