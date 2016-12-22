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Захарова рассказала о порывшихся в архиве консульства России спецслужбах
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Захарова рассказала о порывшихся в архиве консульства России спецслужбах
Политика, 12:08
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Захарова рассказала о порывшихся в архиве консульства России спецслужбах
По словам официального представителя МИДа, американцы хозяйничают на принадлежащих России объектах уже не как рейдеры, но как оккупанты
Мария Захарова (Фото: Кристина Кормилицына / «Коммерсантъ»)

Снятие американцами российских флагов с принадлежащих России зданий консульства в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне было не чем иным, как надругательством над государственным символом, заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Однако, по ее словам, представители американских спецслужб, занявшие здания, из которых были изгнаны российские дипломаты, одними флагами не ограничились.

«Помимо открытого посягательства на флаги американцы не скрывают, что также порылись в документах, которые остались в генконсульстве. И это при том, что по двусторонней Консульской конвенции консульские архивы неприкосновенны. Неприкосновенны всегда и везде, даже после прекращения деятельности самого консульского учреждения», — заявила Захарова в ходе брифинга, трансляция которого велась на сайте МИДа.

Представитель МИДа назвала действия властей США «абсолютно внеправовым поведением».

«Представьте себе, в Спасо-хаус заявляются отечественные спецслужбы, снимают фла​г, выгоняют дипломатов, начинают просматривать документы... Можете себе представить? А в отношении российских дипломатов все это уже делается», — пояснила Захарова.

По ее словам, каждая новая недружественная инициатива США будет вести к ответным мерам.

«Они таким образом подписываются под согласием на ответные меры с нашей стороны», — сказала Захарова, — «Какими будут ответные меры — включите свое пространственное мышление», — добавила она.

Накануне посольство России сообщило, что флаги были «украдены» с российских консульских зданий в Сан-Франциско, а также со здания торгпредства в Вашингтоне. В посольстве назвали произошедшее «очередным позорным событием» и потребовали возврата флагов.

Позднее в Госдепе США подтвердили информацию о снятых флагах. В ведомстве уточнили, что атрибуты «были почтительно спущены и надежно хранятся в каждом из зданий».

Автор: Евгений Калюков.
Теги: МИД , Мария Захарова
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