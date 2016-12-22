Трамп пояснил свою фразу о «затишье перед бурей»

Президент США Дональд Трамп заявил, что имел в виду Северную Корею, когда произносил фразу о «затишье перед бурей» после совещания в Белом доме с членами американского военного командования и их супругами, которое состоялось 6 октября. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу FoxNews.
«Мы не можем допустить продолжения этого [ядерной и ракетной программы КНДР]. Мы просто не можем», — цитирует Трампа Reuters. Он добавил, что Китай очень помог в этой ситуации. «Они отрезали банковский сектор Северной Кореи», — пояснил Трамп.
Заявление Трампа о «затишье перед бурей» до сих пор оставалось до конца не ясным относительно того, что имелось в виду. «Может быть, это затишье перед бурей», — произнес тогда Трамп, говоря о состоявшейся встрече во время фотосессии.
«В этой комнате присутствуют великие мировые военачальники», — добавил он, отказавшись объяснить, что имеет в виду. На уточняющий вопрос журналистов, американский лидер лишь ограничился фразой: «Узнаете».